Aún duelen finales perdidas ante América

Ciudad de México.- Las últimas 2 Finales perdidas ante América aún le duelen a Cruz Azul y mañana toca enfrentarlo otra vez.

Guillermo Álvarez Cuevas, presidente de La Máquina, reconoció en entrevista con CANCHA que las derrotas en las series por el título del Clausura 2013 y del Apertura 2018 dolieron mucho a su afición, pero nadie olvida a celestes.

"Ha faltado el título de Liga, porque si bien es cierto que la Copa y la Supercopa le dieron una gran satisfacción a nuestra gente, las Finales perdidas en el 2013 y en el 2018 sin duda calaron en nuestra afición", aceptó el mandamás cementero.

"Todo ese estigma y todas esas burlas, y esa palabra de 'cruzazulearla', las inventa el que tiene en todo momento a Cruz Azul en su mente, ¿yo no sé por qué se acuerdan tanto de Cruz Azul?

Los celestes recibirán a las Águilas por la Jornada 13 del Apertura 2019, este sábado en el Estadio Azteca, por lo que es inevitable no recordar aquellas derrotas en las más recientes Finales de Liga BBVA que ha disputado La Máquina.

Y en medio de las burlas azulcrema, Álvarez Cuevas recuerda que en la década de los setenta, Cruz Azul dominó y le propinó fuertes caídas al América.

"Porque también lo hubo en los setentas, algunos americanistas se han de acordar, otros no quieren acordarse, porque no solamente fueron Finales perdidas, sino partidos contra nosotros que les impidieron calificar a la Liguilla", apuntó.

"Y en uno de ellos, en la 78-79, se les ganó y con ese partido no calificaron, pero nunca nos burlamos del rival".

En la exitosa década de los setenta, cuando Cruz Azul consiguió 6 de sus 8 títulos, superaron al América en la Final de la campaña 1971-72, con goleada de 4-1.

Álvarez Cuevas trae del recuerdo esos capítulos que ahora parece olvidaron los aficionados del América y agrega que los celestes saben ser grandes en la victoria.

"Si el rival nos gana, reconocemos que fue mejor, y si la ganamos, decimos que se le ganó a un gran rival, entonces lo tomo anecdóticamente, es parte del futbol", agregó.

El dolor no ha desaparecido pero Cruz Azul tiene mañana otra oportunidad más para seguir curando heridas.

¿Por qué nosotros?

Guillermo Álvarez Cuevas, presidente de Cruz Azul, juega con un estilo defensivo cuando le mete bisturí a la creación de la palabra cruzazulear, para los momentos grises de La Máquina.

El mandamás cemenetero no se asusta de las burlas contra el club, pero cuestiona en entrevista con CANCHA por qué sólo a ellos les han creado una palabra que significa fracaso en el argot del futbol mexicano.

"Quiere decir que ese término es para nosotros y no para Holanda que perdió 3 finales de Copa del Mundo o que México tuvo tantas Selecciones que perdieron en los últimos minutos, como Francia en el 54, contra España en 1972, o que perdieron contra Italia en Toluca 4-1", ataja Álvarez.

"O que perdimos en Cuartos contra Alemania en penales en el 86, o lo que pasó en Francia 98 que vamos ganando y perdemos contra Alemania; y ya no digamos lo de Holanda, que todos nos excusamos con que no fue penal pero en realidad el resultado es que ganó Holanda y ahí ya no sé qué término utilizar"

Por las diferentes y en ocasiones sorprendentes maneras que Cruz Azul ha perdido algunas de las Finales que ha disputado, sean de Liga o de algún otro torneo; es que ha aparecido el término cruzazulear, casi como un sinónimo de equivocarse.

Pero Álvarez no entiende por qué otros clubes, que también fallan, no reciben una acepción así o no los tildan de alguna forma que denote fracaso.

"Con nosotros surgió el término cruzazulear pero si ocurre con otros equipos ellos no la riegan, no se equivocan, entonces lo tomo como parte de la vida actual, anecdótico", agregó.