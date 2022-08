Aún estremece a Tena el oro en Londres 2012

CDMX.- Todavía se le enchina la piel al técnico Luis Fernando Tena cuando cierra los ojos y recuerda el momento en que escuchó el Himno Nacional y la bandera de México se levantó frente a sus jugadores tras conseguir la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

"Ese minuto y medio que duró el Himno aún me estremezco al recordarlo. Todavía siento una gran emoción y escalofrío cuando recuerdo la estampa de ver a nuestros jugadores con una medalla de oro colgada al pecho, cuando ves tu bandera levantarse en medio en lo alto al lado de Brasil y Corea", recordó para CANCHA el estratega, quien hace 10 años logró que el futbol nacional ganara su única presea áurea en la justa.

"No puedes evitar que se te escurran dos lágrimas porque esos breves minutos encierran años de trabajo. Han pasado 10 años y la gente recuerda paso a paso ese triunfo, es el ejemplo de que se pueden hacer muchas cosas trabajando en equipo, con carácter, con tesón".

Tena recordó que este equipo llegó con espíritu triunfador a la justa, ganó el oro en los Juegos Panamericanos en 2011, el torneo Maurice Revello de Toulon y el Preolímpico de Concacaf, sin embargo, la estrategia la tenía clara ante Brasil.

"Quise que saliéramos a presionar desde el inicio, les pedí que no los respetaran, a mí no me gusta eso de qué el jugador salga al campo pensando en sacarse una foto, en cambiar una camiseta que en salir ganar y ellos lo entendieron perfectamente".

Tena y su cuerpo técnico no recibieron medalla, solo los jugadores, sin embargo, la Federación Mexicana de Futbol mandó a hacer unas réplicas, mismas que tienen un sitio especial en el corazón del estratega,

"La guardo con todo cariño porque es el recuerdo de un triunfo que se construyó paso a paso, y me hacen pensar que el futbol mexicano tiene mucho para dar", explicó.

Resurgió el Tri del caos

La base de la Selección Olímpica tuvo que tocar fondo y pasar por una sanción de 6 meses que le permitió renacer.

El técnico, Luis Fernando Tena, recordó que su proceso inició con un equipo juvenil en la Copa América de 2011, a la cual llegaron mermados por las bajas.

Un grupo de jugadores metió a mujeres al hotel de concentración en Ecuador y el incidente fue reportado por el personal del lugar.

"Fue un castigo que pusimos entre todos, los sancionamos seis meses fuera, tampoco era para crucificarlos, obvio cometieron un error y lo pagaron con esta suspensión. Aceptaron bien la sanción y ellos mismos fueron quienes dijeron quienes habían sido y lo aguantaron bien, sirvió porque regresaron con mucho ímpetu.

"Había que ponerle un correctivo a jugadores jóvenes, que tenían 20 ó 21 años en ese entonces. Para el Preolímpico ya contamos con ellos, y se fueron superando, aprendieron y se fortalecieron", recordó.

Los castigados fueron Giovani dos Santos, Israel Jiménez, Jorge Hernández, Javier Cortés, Néstor Calderón, Jonathan dos Santos, David Cabrera, Néstor Vidrio, y Marco Fabián.

Después todo cambió ya que para los Juegos Olímpicos, apostó por la experiencia de Jesús Corona y Oribe Peralta, pues lo apoyaron en los Panamericanos de Guadalajara, además de que sumó la polivalencia de Carlos Salcido.

"Solo nos permitían registrar a 18 jugadores, por eso nos decidimos por un hombre como Salcido, que además de su experiencia también nos podía dar la posibilidad de ponerlo en varias posiciones, en caso de alguna lesión", detalló.