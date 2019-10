Ausencia de ‘fiesteros’ destaca en la nómina de México

Ciudad de México (AP) — La ausencia de jugadores que se vieron involucrados en un escándalo por una fiesta el mes pasado, como el portero Guillermo Ochoa y el delantero Javier “Chicharito” Hernández, resaltó en la nómina de México para enfrentar dos partidos de la Liga de Naciones de la Concacaf.



En la convocatoria del técnico argentino Gerardo Martino, anunciada el viernes, también destaca la reaparición del volante Diego Lainez en la selección mayor y el llamado de otros cinco legionarios.



Martino dejó fuera a jugadores que han sido referentes de la selección mexicana en los últimos años. Aparte de Ochoa y Hernández, no se apeló a los zagueros Miguel Layún y Héctor Moreno y el volante Marco Fabián.



Coincidentemente, todos esos jugadores se vieron involucrados en un escándalo por aparecer en unos videos en los que se les ve participando en una fiesta en Nueva York el día posterior de vencer a Estados Unidos en un partido amistoso el mes pasado.



Dirigentes de la Federación Mexicana informaron que los jugadores estaban en su tarde libre y que más tarde regresaron a una cena del grupo a la hora estipulada, pero Martino dejó entrever recientemente que podría haber consecuencias.



“Nosotros seguimos analizado y ocupándonos de la cosas que pasaron dentro”, dijo Martino. “No tengo nada para comentarles de lo que va a pasar pero eso no significa que lo dejamos y se terminó, ni significa que le vamos a cortar la cabeza a 20. Significa que son cosas que se resuelven en lo interno”.



Lainez, quien milita con el Betis de España, no era citado al equipo del “Tata” Martino desde marzo pasado cuando fue citado para un par de encuentros amistosos ante Chile y Paraguay en los que jugó poco. El jugador de 19 años no fue a Copa de Oro porque disputó el Mundial Sub20 con México.



Además de Lainez, Martino citó al delantero Hirving Lozano (Napoli), al volante Héctor Herrera (Atlético de Madrid), al mediocampista Jesús Corona (Porto), el zaguero Néstor Araujo (Celta) y el atacante Uriel Antuna (L.A. Galaxy).



México debuta en la naciente Liga de Naciones el viernes 11 de octubre cuando visite a Bermudas y cuatro días más tarde enfrentará a Panamá.



El equipo integra a varios jugadores que han destacado con el equipo Sub23 que se prepara para el torneo preolímpico que se realizará en abril del próximo año en Guadalajara, entre ellos el delantero José Juan Macías (León), el volante Francisco Córdova (América) y el zaguero Alan Mozo (Pumas).



La dirección de selecciones nacionales anunció que el equipo se concentra el domingo en el aeropuerto de la capital y viajará a Nueva York, donde se concentrará por tres días antes de viajar a Bermuda el miércoles.

___

Plantel de México:

Arqueros: Rodolfo Cota (León), Raúl Gudiño (Chivas), José Hernández (Atlas)

Defensores: Cristian Calderón (Necaxa), Jesús Ángulo(Atlas), Carlos Salcedo (Tigres), Néstor Araujo (Celta de Vigo, España), Gerardo Arteaga (Santos), Jorge Sánchez (América), Alan Mozo (Pumas), Luis Romo (Querétaro), Johan Vásquez (Monterrey)

Volantes: Francisco Córdova (América), Jonathan González (Monterrey), Rodolfo Pizarro (Monterrey), Roberto Alvarado (Cruz Azul), Diego Lainez (Real Betis, España), José Iván Rodríguez (León), Erick Aguirre (Pachuca), Héctor Herrera (Atlético de Madrid, España), Carlos Rodríguez (Monterrey), Uriel Antuna (LA Galaxy, EEUU)

Delanteros: Hirving Lozano (Nápoles, Italia), Jesús Corona (Porto, Portugal), José Juan Macías (León).