Avanza México a segunda ronda

Chihuahua, Chih.- El chihuahuense Brandon Ramírez colectó 10 puntos, para ser el segundo mejor anotador de México, en la derrota del cuadro nacional en tres sets, frente a Bélgica, en el Campeonato Mundial de Voleibol categoría U19, que se lleva a cabo en Argentina.

A pesar de llegar a tener ventaja en cada uno de los sets, México sucumbió ante un equipo belga con una ofensiva muy veloz y con mucho control en sus remates. Los parciales fueron de 25-19, 25-22 y 25-17.

Ramírez, originario de Aldama, y quien juega como banda, obtuvo nueve de sus 10 puntos gracias a remates, y uno más con un servicio as.

El mejor anotador por México fue el sonorense Inés Antonio Vargas, con 11 unidades, todas con su remate.

Con este resultado, México quedó como cuarto lugar en el grupo D, arriba de Chile, y abajo de Bélgica, Brasil e Italia, con lo que logró avanzar a los cuartos de final.

Aún no ha sido dado a conocer contra quién jugará México en esa instancia, pero, debido a que terminó como cuarto lugar, deberá jugar ante un líder de otro grupo, muy probablemente Irán, que finalizó invicto, líder del grupo C y no perdió ningún set en la primera ronda.

Los otros dos líderes de grupo son Estados Unidos y Francia.