Avanzados y exóticos, así los hoteles para el Mundial de Qatar

Qatar, Doha.- En tres años exactamente, el 21 de noviembre del 2022, el Mundial de Qatar se pondrá en marcha con un partido en el dorado Estadio Lusail que, seguramente, lucirá a su máxima capacidad con 80 mil delirantes aficionados.

Aún faltan más de mil días para ese momento, sin embargo, en este país del Medio Oriente no acostumbran dejar todo a última hora y van tan avanzados en la organización que para principios del 2020, la mitad de los estadios estarán listos.

El resto serán inaugurados en unos meses más, por lo que prácticamente dos años antes de la patada inicial, habrán terminado con esa parte del plan. Luego vendrá el reto de adaptar Qatar para recibir a 1.5 millones de personas.

"Estoy conforme, no quiere decir que no hayamos tenido nuestros problemas durante el camino, pero las cosas van de acuerdo a lo programado, en términos de infraestructura, de los estadios y nos estamos moviendo hacia el tema de las operaciones", comentó Hassan Al Thawadi, secretario general del Mundial 2022.

En Qatar no están escatimando en gastos. Solo en los estadios habrán invertido 6.5 mil millones de dólares. El lujo será el común denominador en las ocho sedes mundialistas que, para empezar, tendrán un innovador sistema de enfriamiento.

El Mundial de Clubes será el primer ensayo formal de cara a la Copa del Mundo 2022, por lo que los organizadores tendrán una dura prueba al recibir a aficionados de seis confederaciones distintas.

Cada uno tendrá una particular característica, el Estadio Lusail estará forrado por una capa dorada, el Estadio Al Bayt tendrá suites con todo y cama, mientras que el Estadio Ras Abu Aboud será desmontable en su totalidad y al Estadio Al Janoub le podrán retirar 20 mil de los 40 mil asientos para ser donados a otro lugar del mundo.

Unas 27 mil personas están trabajando actualmente en dejar a punto estos sitios donde la pelota rodará durante 28 días en el primer Mundial que se disputará en esta región del mundo.

La distancia más larga entre un estadio y otro es de 55 kilómetros. Eso facilitará que los aficionados puedan asistir a más de un partido al día, si así lo desean. Las selecciones podrán hospedarse y entrenar en un un solo sitio en todo el torneo.

"El final está cerca, pero no estamos ahí todavía", dijo Al Thawadi.

"Puede haber nervios, pero también emoción. El hecho es que la gente está emocionada e interesada en ser parte de la historia".

ESTÁN LISTOS

Estadio Khalifa Internacional

Inaugurado: Mayo, 2017 (Remodelación)

Capacidad: 40 mil aficionados

Estadio Al Janoub

Inaugurado: Mayo, 2019

Capacidad: 40 mil aficionados

Estadio Education City

Inaugurado: Diciembre, 2019*

Capacidad: 40 mil aficionados

*Durante el Mundial de Clubes

PENDIENTES

Estadio Al Bayt

Inauguración: Primer trimestre del 2020

Capacidad: 60 mil aficionados

Estadio Lusail

Inauguración: Segunda mitad del 2020

Capacidad: 80 mil aficionados

Estadio Ras Abdu Aboud

Inauguración: Segunda mitad del 2020

Capacidad: 40 mil aficionados

Estadio Al Rayyan

Inauguración: Segunda mitad del 2020

Capacidad: 40 mil aficionados

Estadio Al Thumama

Inauguración: Segunda mitad del 2020

Capacidad: 40 mil aficionados