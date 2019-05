Avanzó Federer a tercera ronda

Roger Federer no tuvo sobresaltos este miércoles al avanzar sin problemas a la tercera ronda de Roland Garros.



El suizo no encontró problemas para vencer al alemán, rescatado de la previa, Oscar Otte, por 6-4, 6-3 y 6-4 en una hora y 36 minutos.



De esta forma, se convirtió a sus 37 años y 9 meses en el más veterano tenista que alcanza una tercera ronda en Roland Garros desde que lo hiciera en 1991 Jimmy Connors.



El helvético, que cumple 20 años de su debut en este torneo, en el que estuvo ausente las tres pasadas temporadas, no tuvo que forzar para derrotar al 114 del mundo, de 25 años, que hasta este año no había ganado un partido en el cuadro final de un grande.



Su siguiente rival será el noruego Casper Ruud, 63 del mundo, que derrotó al italiano Matteo Berrettini, favorito 29, por 6-4, 7-5 y 6-3.



Tiene 17 años que Federer, que debutó en París cuando el padre del nórdico todavía estaba en activo.



El griego Stefanos Tsitsipas, por su parte, perdió un set contra el boliviano Hugo Dellien, que se torció el tobillo al término de la primera manga. El heleno acabó venciendo por 4-6, 6-0, 6-3 y 7-5, para medirse contra el serbio Filip Krajinovic.



En el cuadro femenino, Pliskova derrotó a la eslovaca Kristina Kucova por 6-2 y 6-2.



La semifinalista en París en 2016, que llega en esta edición con la moral por las nubes tras haber ganado el torneo de Roma, no tuvo piedad de su rival 203 del mundo a sus 29 años, procedente de la previa, que había ganado su primer partido en el cuadro final a la rusa Svetlana Kuznetsova.



Su siguiente rival será la croata Petra Martic, que se deshizo de la francesa Kristina Mladenovic por 6-2 y 6-1.