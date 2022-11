Aventaja Tigres a América en Final con récord de asistencia

Agencia Reforma Agencia Reforma Agencia Reforma Agencia Reforma

Ciudad de México.- América Femenil hizo honor a la frase "el que perdona pierde".

Mientras las Águilas se cansaron de fallar, Tigres concretó la victoria 1-0 como visitante en la Final de Ida del Apertura 2022 de la Liga Femenil con la magia de Lizbeth Ovalle.

La "Maga" aprovechó un error de Jocelyn Orejel al 47', quien perdió el balón en la media cancha y no hubo persecución alguna que la detuviera. Tanto Orejel como la defensa española Andrea Pereira pasaron a ser espectadoras del gol categórico de la amazona.

Sus compañeras salieron corriendo de la banca a abrazarla y el técnico americanista, Ángel Villacampa, miraba anonadado en cuclillas, él lo había vaticinado un día antes al decir que "en una Final los pequeños detalles marcaran la diferencia".

No gana la escuadra que más llega. Los fantasmas de la falta de contundencia que tuvieron las americanistas en momentos del torneo regular aparecieron en el primer capítulo por el título.

Katty Martínez envió dos tiros fuera de la portería y no logró anotar a su ex equipo. Las jugadas religiosas de Scarlett Camberos por izquierda no encontraron esta vez anotadora, después de la amonestación a la goleadora del América, Kiana Palacios, la delantera bajó sus revoluciones por la banda derecha y ni la entrada de Alison González logró abrir el marcador para las locales que buscan la segunda estrella.

En las gradas la afición americanista respondió al llamado y pintaron de amarillo el Estadio Azteca rompiendo un récord de asistencia de la Liga MX Femenil con 52 mil 654 personas. Por momentos la afición entraba en estado de euforia en apoyo a las Águilas, aunque el marcador no les favorecía.

Las amazonas de Carmelina Moscato están a un partido de cobrarse la Final del Apertura 2018, donde perdieron el título por la vía de los penales.