Bajarán promedio de edad a la Selección Mexicana

Elizabeth Ruiz / Agencia Reforma / Duilio Davino habló de los objetivos de la nueva plana directiva de la Selección Mexicana

Ciudad de México.- Duilio Davino quiere ver a una Selección Nacional ganadora para este verano, y dentro del grupo que presentarán para competir en la Nations League y la Copa Oro, bajarán tres años el promedio de edad, respecto a los jugadores que estuvieron en Qatar.

"La idea es ir ganando partidos para construir el equipo que pueda tener la mejor participación en la historia de los Mundiales", explicó el director deportivo del Tri mayor.

"Tenemos que ser congruentes con Diego (Cocca) en las listas que haga, tenemos que generar competencia interna".

En la lista de 33 elementos que conformarán el representativo mayor, 12 serán la base y jugarán los dos amistosos que vienen, así como la Copa Oro y la Nations League.

Habrá 10 futbolistas que solo estarán para los dos partidos de preparación.

En esta lista de 33 se confirmó que Jesús Manuel "Tecatito" Corona no estará convocado, pues habló con Cocca y estará fuera por cuestiones personales.

Durante la presentación oficial de Davino y Andrés Lillini como director de Selecciones menores, Rodrigo Ares de Parga, Director Ejecutivo del representativo nacional, explicó que la idea de trabajar de la mano con estos dos hombres es tener un plan integral que les permita dar seguimiento a los seleccionados desde la Sub 15 hasta la mayor.

"El tema de la continuidad en procesos será fundamental, por ejemplo, 4 de cada 5 jugadores que fueron a Qatar no tuvieron un proceso permanente en Selecciones. Lo deportivo estará en manos de ellos, yo seré el gestor, el que los apoya y facilita cosas", explicó Ares de Parga.

Lillini, por su parte, dio a conocer a los hombres que dirigirán la Selecciones menores.

En la Sub 23 estará Gerardo Espinosa, la Sub 20 será comandada por Raúl Chabrand, en la Sub 18, Alex Diego será el encarando.

La Sub 17 tendrá a Carlos Cariño y la Sub 15 a José Antonio Castro.

"No quiero entrenadores que a la primera oportunidad se vayan a Primera División, ellos son formadores", afirmó Lillini.

Ares De Parga también informó que la Federación cubrirá todos los gastos que generen las Selecciones varoniles y femeniles que participen Juegos Centroamericanos y Panamericanos, para bajarle la carga a la COM.