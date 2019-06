Balean a 'Big Papi'

Santo Domingo.- El exbateador de los Medias Rojas de Boston, David Ortiz, fue hospitalizado el lunes tras haber sido sometido a una cirugía por una herida de bala luego de ser emboscado por un hombre en un bar en la República Dominicana, según informaron las autoridades.

El director de la Policía Nacional Dominicana, Ney Aldrin Bautista Almonte, dijo que Ortiz estaba en el Dial Bar and Lounge en Santo Domingo alrededor de las 8:50 pm del domingo, cuando un hombre armado se acercó por detrás y le disparó a quemarropa. Ortiz fue llevado a la clínica Abel González, donde fue sometido a una cirugía, y su condición era estable, según Bautista.

El padre de Ortiz, Leo, habló con reporteros fuera de la clínica, y dijo que su hijo estaba fuera de peligro y que no había ningún daño colateral, lo que significa que no había daño en los órganos vitales. Dijo que no tenía idea de por qué alguien le habría disparado a su hijo.

“Está fuera de la cirugía y estable; Él está descansando”, dijo Leo Ortiz. “Big Papi estará seguirá con nosotros mucho tiempo”.

Los Medias Rojas de Boston, en una declaración el lunes, dijeron que habían sido notificados por la familia de Ortiz, y que el exbeisbolista había sufrido una herida de bala en su “región lumbar/abdominal” y que se está recuperando después de la cirugía.

Los Medias Rojas dijeron que ofrecieron a la familia Ortiz “todos los recursos disponibles para ayudarlo en su recuperación” y seguirán manteniéndolos en sus corazones.

El presunto pistolero fue capturado y golpeado por una multitud de personas en el bar, dijo Bautista. La policía está esperando hasta que el hombre reciba tratamiento por sus heridas antes de interrogarlo.