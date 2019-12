Bañuelos regresa a la Liga Mexicana del Pacífico

Ciudad de México.- Tras tener su primera real oportunidad en Grandes Ligas, el zurdo duranguense Manuel Bañuelos busca lograr lo mismo en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).

Bañuelos, quien debutó en 2015 en Grandes Ligas con los Bravos de Atlanta, sólo tuvo siete apariciones en esa ocasión. Este año trabajó durante más de 50 entradas con los Medias de Chicago.

En 2017 debutó con los Tomateros de Culiacán, pero sólo tuvo una apertura, en la cual se llevó la victoria y después fue frenado por su organización, en ese entonces los Dodgers de Los Ángeles.

Este año está de regreso con la escuadra guinda, buscando consolidarse individualmente, y llevar a los Tomateros al ansiado décimo segundo campeonato.

Podemos decir que tuve sólo una probadita”, dijo Bañuelos, quien llegó a estar considerado el segundo mejor prospecto de los Yanquis de Nueva York en 2010, por encima de peloteros como Gary Sánchez, Austine Romine y Mark Melancon.

"Sólo tiré un juego, y me quedé con esa espinita”, dijo el lanzador de 28 años. “La verdad es que el público y la atmósfera que se viven aquí en el beisbol mexicano son muy diferentes y es algo que tengo muchas ganas de vivir de lleno”.

"Ese año que vine vi, por televisión, cómo el equipo quedó campeón, ahora yo quiero ayudar al equipo a lograrlo”.

Bañuelos ha evolucionado en los últimos ocho años. Su recta, su principal arma cuando era un prospecto, ha bajado velocidad, pero su madurez lo ha hecho establecer un gran control en sus pitcheos, que lo llevó este año a empezar y terminar la temporada en Grandes Ligas. Pese a esto, una lesión estuvo en medio, y al final de la campaña, los Medias Blancas lo dejaron en libertad, por lo que, además de ayudar a los Tomateros, Bañuelos quiere demostrar que está listo para volver en 2020 a las Mayores con algún otro equipo.

"Estoy enfocado en Tomateros”, explicó el zurdo. “Claro que quiero regresar a Grandes Ligas, y sé que ésta es una muy buena vitrina, pero no quiero que pase lo de hace dos años cuando me pararon después de que ya me había preparado para jugar aquí. Físicamente me siento muy bien, y voy a salir dar todo cada que el equipo me necesite”.