Bianca Bustamante: 1era mujer en el programa de McLaren

Agencia Reforma / La filipina Bianca Bustamante, de 19 años, es la primera mujer en el programa de desarrollo de McLaren y su sueño es llegar a la Fórmula Uno

Ciudad de México.- En Filipinas, el deporte motor comenzó a florecer gracias a Bianca Bustamante.

Y gracias a su destacada actuación en la F1 Academy en 2023 la piloto de 19 años fue reclutada por McLaren para su Programa de Jóvenes Pilotos.

Pero llegar a uno de los equipos más emblemáticos de la Máxima Categoría no fue sencillo.

De hecho, en su país no había pistas en las que se pudiera practicar kartismo y, si lo hacía, el siguiente paso era incierto al no tener campeonatos nacionales.

"Es increíble ser la primera mujer en el programa de desarrollo de McLaren. Solo sé que esto abrirá puertas para la próxima generación. Estoy luchando por las niñas y los niños jóvenes para que puedan soñar de nuevo, para que puedan aspirar a ser un piloto de F1 a pesar de que vienen de una familia de clase media o porque son una niña o vienen de Filipinas.

"A menudo te desanimarías porque a nadie le importa tu deporte o tu pasión. ¿Cómo sigues una carrera si no tienes un lugar con el que empezar o para empezar?, cuando era más joven, esa siempre fue la razón principal por la que estaría desanimada", comentó Bianca en entrevista con CANCHA.

Abraza su sueño

La filipina no dejó de soñar con los autos pese a la recomendación de su familia de cambiar el deporte por una carrera universitaria.

"Tuve la suerte de tener a mi padre y a mi madre que eran muy apasionados por los deportes de motor, así que entendieron por qué yo era así y por qué quería esto, pero familiares y amigos que no siempre veían el panorama completo a menudo me decían que soñara menos para que lograra algo en la vida, me dijeron que solo debería ser médico.

"Siempre me digo a mí misma que sueñe más grande, ya sabes, puedes soñar gratis, así que también podrías ir a lo más alto, ¿verdad? Mi sueño es estar en la Fórmula Uno, no creo que eso cambie. Solo tengo 19 años, así que todavía tengo un año bastante largo por delante, muchos años y estamos haciendo todo lo posible para que se pueda realizar", recordó.

Bianca, quien día a día se inspira en su ídolo Niki Lauda -campeón de F1 en 1975 y 1977 con Ferrari y en 1984 con McLaren-, espera llegar al Máximo Serial y reunir lo necesario para convertirse en monarca.

"Un conductor increíble y fue muy sabio en la pista y fuera de la pista. Sabía el riesgo que tenía que asumir y era el límite. Sabía dónde presionar sus botones", comentó la corredora.

En 2024, Bianca volverá a las pistas con el equipo ART Grand Prix en el serial femenil.