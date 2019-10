Biles fija récord de medallas con triunfo de EEUU en equipos

Stuttghart, Alemania (AP) — Simone Biles estableció un récord al conquistar el martes su medalla número 21 en un campeonato mundial de gimnasia cuando Estados Unidos revalidó su título en la prueba combinada por equipos.



Fue la 15ta medalla de oro que gana Biles y rompió el empate con la gimnasta rusa Svetlana Khorkina por la mayor cantidad de preseas obtenidas por una mujer en los mundiales. Quedó a dos medallas de igualar la cifra récord de 23 de Vitaly Scherbo entre hombres y mujeres.



"Cada año se siente mejor porque estamos agrandando el legado”, dijo Biles. “Trato de no pensar en los récords. Trato de hacer lo que me propuesto hacer, que es competir por mi país”.



Las estadounidenses obtuvieron una anotación de 172.330 puntos para vencer a Rusia, sus perseguidoras inmediatas, por 5.801 puntos, y ganar su séptimo título seguido por equipos en Juegos Olímpicos o mundiales.



Biles logró las mejores anotaciones individuales en el salto de potro, barra de equilibrio y ejercicios de suelo.



"Creo que si repito la rutina que he hecho esta noche, estaré más que contenta”, dijo Biles al apuntar el objetivo a la final del concurso individual el jueves.



Italia puso fin a una espera de 69 años por un podio en la competencia de equipos al conseguir el bronce. China quedó fuera de la repartición de medallas por primera vez desde el campeonato mundial de 2003.