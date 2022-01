Boleto al Caribe; terminan la obra ante Tomateros

Charros de Jalisco coronó una historia sensacional en la Liga Mexicana del Pacifico, y lo hizo sobre el equipo más dominante de los últimos años. La novena jalisciense se impuso 8-1 a Tomateros de Culiacán en el séptimo juego de la Serie Final para lograr el segundo título en su historia.

Charros, que estrenó directiva para esta temporada al concretar la compra del equipo apenas unas horas de arrancar el partido inaugural en octubre pasado, se ganó el derecho a representar a México en la Serie del Caribe 2022, que se realizará en Santo Domingo, República Dominicana, del 28 de enero al 3 de febrero.

El pitcher de Charros, Brennan Bernardino, quien como abridor no pudo retirar un out en el juego tres de esta serie, tuvo su revancha y no la desperdició. El zurdo trabajó ocho entradas completas con una anotación, mientras que el catcher Fernando Flores se fue de 4-4 con tres anotadas y dos producidas.

Bernardino retiró a 12 bateadores en fila hasta que en la quinta entrada, con dos outs, Alexis Wilson recibió pasaporte. La única carrera en su labor fue por cuadrangular de Joey Meneses al abrir la séptima entrada, pero fue nombrado Jugador Más Valioso de la Serie Final.

La novena entrada la retiró Roberto Osuna y con un elevado al jardín izquierdo conectado por Víctor Mendoza se concretó el título de Charros.

Los dos campeonatos de Jalisco han sido bajo el mando de Roberto Vizcarra, quien está invicto en finales. También fue monarca al frente de Águilas de Mexicali en 2017.

Amadeo Zazueta, Flores y José Juan Aguilar ligaron batazos de dos esquinas para poner la pizarra 3-0 en la segunda entrada.

Dos episodios más tarde, Charros agregó un ataque de cuatro anotaciones. Flores, Esteban Quiroz, Japhet Amador y Dariel Álvarez pegaron sencillos impulsadores.

Aguilar empujó a Flores, con su tercer imparable, en la octava entrada, para cerrar la cuenta.

El estelar de Tomateros, Manny Barreda, apenas trabajó tres entradas y un tercio en las que fue castigado con seis carreras y ocho imparables.

Culiacán buscaba convertirse en el segundo equipo tricampeón en la LMP, pero seguirá Yaquis de Ciudad de Obregón como el único que lo ha logrado.