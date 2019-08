Bolivia echa a su técnico tras fiasco en Copa América

La Paz (AP) — Cuestionado por una mala campaña en la pasada Copa América, el técnico de Bolivia Eduardo Villegas fue cesado del cargo que desempeñó por apenas seis meses.



Bolivia perdió los tres partidos que disputó en la primera ronda del torneo continental escenificado en Brasil. Otros cuatro amistosos que dirigió Villegas también concluyeron en derrotas.



“Los resultados en la Copa América no dejaron en mala posición como país, hecho que ha causado que perdamos credibilidad y no seamos competitivos para otras selecciones”, declaró a la prensa el presidente de la comisión de selecciones Antonio Decormis al anunciar la decisión de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).



“Nuestros pares no tienen interés de jugar amistosos con nuestra selección”, añadió Decormis.



Bolivia es la selección sudamericana peor ubicada en el ranking de la FIFA, la número 73.



Villegas, de 55 años, fue el séptimo técnico de la Verde desde 2014, tres de ellos interinos. Se trata de uno los peores periodos del fútbol boliviano que no ha vuelto conocer la clasificación a una Copa del Mundo desde su primera y única participación en Estados Unidos 1994.



“Es un golpe muy duro, una injustica total”, dijo Villegas a una televisora local el viernes. “Creo que pretendieron humillarme”.



En la Copa América, Bolivia sucumbió ante el campeón Brasil, el subcampeón Perú y Venezuela. Encajó nueve goles frente a los dos que pudo marcar.



Villegas asumió en enero en reemplazo del venezolano César Farías.



De los seis miembros de la FBF, cinco votaron por la destitución de Villegas contra un voto a favor. El técnico, que previamente dirigió al seleccionado entre 2009-10, recibirá una indemnización de 150.000 dólares por la recisión.



Bolivia deberá iniciar la búsqueda de un nuevo timonel para afrontar las eliminatorias para al Mundial de Qatar 2022, previstas para comenzar en marzo.