Brady se enfoca en los errores de su equipo y no en los de los árbitros

A los Patriots no se les contó una anotación en la derrota ante los Chiefs, cuando los oficiales incorrectamente concluyeron que el receptor N’Keal Harry estaba fuera del terreno de juego. Potencialmente también hubiesen tenido otro touchdown en una recuperación de balón, pero la jugada fue declarada muerta. Pero el mariscal de campo, Tom Brady, no se enfoca en esos errores sino en los de su equipo.

“Nunca doy excusas, y ciertamente nunca culpo a los árbitros”, dijo Brady el lunes por la mañana.

Brady, de 42 años, añadió que no durmió mucho el domingo por la noche porque pensaba sobre qué podría haber hecho la ofensiva para anotar al final del cuarto-cuarto para empatar, pero dijo que estaba ansioso por volver al trabajo.

“Cuando juegas por suficiente tiempo deporte, creo que a veces eres el destinatario de las cosas que siguen tu camino. Y también estás del otro lado. Yo no pienso mucho en ello”, dijo sobre las decisiones arbitrales.

“Quisiera que fuese en nuestro camino. Desafortunadamente no fue así. Eso no quieta, si viste el partido, las diferentes cosas que estuvieron en nuestro control y me hubiese gustado que hiciéramos un poco diferente. Sólo estábamos tratando de seguir moliéndolos, y ponernos en una posición en la que pudiésemos estar con cuatro oportunidades en la zona roja, y simplemente no produjimos lo suficiente para hacer el trabajo”.

Brady tuvo su codo derecho (brazo con el que lanza) envuelto luego del partido del domingo, pero dijo que estará en el terreno de juego el próximo domingo cuando los Pats visiten a los Bengals.

“Está bien. Sólo me dio un casco un golpe. Algo típico de un juego de futbol americano. Nada con lo que no haya lidiado antes”, apuntó Brady. “Sólo tendré un poco de atención extra y espero que esté al 100 por ciento la próxima semana”.

La ofensiva liderada por Brady ha sufrido mucho a lo largo del 2019, engendrando dudas sobre si hay suficiente talento alrededor de él.

Los Pats terminaron de 12-2 en tercera oportunidad contra los Chiefs, y su dura lucha en la zona roja continua con sólo una anotación en tres viajes dentro de la 20.

“(La defensa) ha jugado genial en la temporada y nos dieron oportunidades ayer. Sólo debemos seguir peleando. No ha sido una temporada fácil”, aceptó.

“Es como cada año. Cada campaña tiene sus desafíos, y los enfrentamos. Debemos aprender de ellos. Y toda nuestra temporada está frente a nosotros. Debemos reunirnos y confiar en nosotros y ponerlo en la línea como lo hemos hecho cada semana. Parece una semana como síntesis de la temporada, y trataremos de ir a Cincinnati y ganar de visitantes”.

