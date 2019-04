Bruno Marioni no quiere ser un mártir

Una vez que la Comisión Disciplinaria diera a conocer la sanción de un partido de suspensión para Bruno Marioni, el técnico de Pumas lamentó el conato de bronca con el defensa de Xolos, Omar Mendoza el domingo pasado, sin embargo, prefiere dar vuelta a la página y centrarse en sumar los nueve puntos restantes en el calendario.

"He cometido dos errores y estamos todos en un proceso de crecimiento como lo he dicho desde hace mucho tiempo, yo estoy aprendiendo muchas cosas, y no voy a justificar malas actitudes, pero tampoco me voy a martirizar, tenemos que seguir mejorando y generar mejores condiciones para el equipo, explicó el estratega de Pumas", explicó el estatega universitario.

Los auriazules aún viven y aunque las posibilidades de meterse entre los ocho primeros son reducidas, la esperanza de una liguilla está latente en Ciudad Universitaria, su última carta se la juegan ante Cruz Azul uno de sus rivales históricos. Así que una victoria se antoja obligada.

"Cruz Azul es un rival sumamente duro, difícil, que juega directo, lo hace mucho por las bandas, tiene jugadores con buen pie, una defensa bastante sólida y un funcionamiento bastante marcado, juega muy rápido para adelante, achica bastante. Pero nos estamos preparando para hacer un buen partido. Tenemos la obligación de darle alegría a los aficionados, pues no ha sido un semestre bueno, en general”, finalizó.