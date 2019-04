Bucks avanzan en playoffs por primera vez en 18 años

Detroit.- Giannis Antetokounmpo mostrará su singular talento en la segunda ronda de los playoffs de la NBA por primera vez en sus seis años de carrera.

Si el superastro de Milwaukee puede igualar o superar su logro más reciente, será un deleite garantizado, excepto para los fanáticos de los Celtics de Boston.

Antetokounmpo tuvo 41 puntos para guiar a los Bucks a una victoria de 127-104 que selló la barrida sobre los Pistons de Detroit el lunes en la primera ronda.

"Esto significa mucho”, dijo el ala-pívot griego.

Los Bucks, con el mejor récord en la campaña regular, se medirán con Boston en una revancha de postemporada. Los Celtics también vienen de una barrida, sobre Indiana, y deberían llegar con confianza al duelo tras eliminar a Milwaukee el año pasado en la primera ronda.

Los Bucks barrieron en una serie de siete juegos por primera vez desde 1983, cuando lo hicieron en las semifinales de la conferencia contra Boston.

"Vamos a celebrar y pasarla bien, pero rápidamente nos concentraremos en Boston”, dijo el base de Milwaukee Sterling Brown. "Va a ser una serie entretenida. El año pasado ellos nos ganaron en el séptimo juego”.

Milwaukee ha progresado mucho desde la primera presentación de Antetokounmpo en postemporadas hace cuatro años cuando Chicago avanzo con una victoria de 120-66.

"De donde estábamos a donde estamos ahora, ha sido una travesía increíble”, dijo Antetokounmpo. "La organización ha hecho un gran trabajo para llevarnos en otra dirección”.

El llamado “Greek Freak” (Monstruo Griego) ha tenido mucho que ver con eso, destruyendo las expectativas que se guardaban para la 15ta selección del draft de 2013.

En partidos y en prácticas, ha impresionado a sus compañeros con jugadas espectaculares e incluso ellos sacudieron la cabeza incrédulos tras su última actuación.

El asistente de los Bucks Vin Baker ha estado observando a Antetokounmpo de cerca diariamente y se deshace en elogios sobre su juego y su personalidad.

"Él es el mejor jugador en el mundo en estos momentos”, dijo Baker, un ex jugador de la NBA. “Me hace recordar a veces a Scottie Pippen, pero Pippen no medía 1,83 metros. A veces veo algo de Lebron James en su juego. Pero Giannis es tan diferente que no creo que haya habido jamás un superastro de la NBA como él”.

"Y apenas tiene 24 años y acomete cada día como si fuera su primero en la liga”, acotó.