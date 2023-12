Buen arranque de Djokovic en la United Cup

Agencia Reforma

Perth, Australia.- Novak Djokovic empezó bien en la United Cup de tenis, liderando a Serbia a la victoria 2-1 sobre China, este domingo en Perth, mientras que Chile fue derrotado por Canadá en Sidney.

El número uno del tenis masculino ganó en su partido individual a Zhang Zhizhen por 6-3 y 6-2.

La china Zheng Qinwen se impuso por su parte a Olga Danilovic por 6-4 y 6-2, por lo que el partido de dobles mixto era decisivo para decantar la balanza y allí la dupla Djokovic/Danilovic se impuso 6-4, 1-6 y 10-6.

Este doble triunfo de "Djoko" llegó cuatro días después del partido de exhibición que había perdido ante el español Carlos Alcaraz (4-6, 6-4, 6-4) en Arabia Saudita.

"Me faltó algo de ritmo en los cinco o seis primeros juegos, pero es normal. Cuando no has jugado partido oficial durante más de une mes necesitas evidentemente un poco de tiempo para que los motores funcionen", declaró la estrella serbia este domingo.

En el grupo C, Estados Unidos -defensor del título- venció 2-1 a Gran Bretaña, con una victoria decisiva de la dupla Jessica Pegula/Taylor Fritz en el partido de dobles.

También fue decisivo el partido de dobles en el otro pulso de la jornada, el que Canadá ganó 2-1 a Chile.

Leylah Fernandez fue la protagonista allí, ganando primero a Daniel Seguel en individuales por 6-2 y 6-3 y luego en dobles, junto a Steven Diez, contra la propia Seguel y Marcelo Barrios, por 7-5, 4-6 y 10-8.

El punto chileno lo consiguió en individuales Nicolás Jarry, que derrotó 7-5 y 6-4 a Steven Diez.