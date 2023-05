Busca Alfredo Gutiérrez ser el mejor de los 49´s

El jugador ofensivo de 49’s de San Francisco, Alfredo Gutiérrez, se comprometió ayer con la afición en Chihuahua a traer el triunfo el próximo año, cuando junto con su equipo queden campeones del Super Bowl 2024.

Durante la convivencia que se realizó ayer en la casa de San Francisco, en el bar El34, el número 77 de los ‘fortyniners’, originario de Tijuana, dijo que este año está enfocado en convertirse en uno de los mejores elementos del equipo, pues aseguró que desde su pasado encuentro en México, estaba contemplado un ascenso en su carrera.

Sin embargo, dijo que el secreto para poder ascender es no confiarse, pues explicó que luego de que le comentaron la posibilidad de subir en el equipo, tuvo dos jornadas muy malas. “A medio año mi ‘coach’ habló conmigo y me dijo que me estaba yendo muy bien, que estaba muy contento con mi progreso y a la semana, que me sentí confiado, tuve dos días malos”, narró Gutiérrez.

Agregó que este año espera que todo les salga mejor, pues dice que ahora sí ya se siente que ‘está en su casa’ y que buscará dar lo mejor para el equipo.

En tanto, ante la petición de la afición sobre un mensaje para la juventud chihuahuense, los llamó a que si realizan algún deporte den todo en el campo y que le vayan al mejor equipo, pues explicó que sus entrenamientos van más allá del terreno de juego y siempre se fijan en los pequeños detalles”.

Ejemplificó que trabajan en cómo hacer un Primero y diez o ¼ y pulgadas, o para hacer que todo el equipo esté en coordinación para mejorar cada jugada, y en muchos de los casos, a mejorar los juegos anteriores.

Por último, agradeció a los fanáticos de los 49’s su presencia en la convivencia y prometió que la próxima vez que acuda a Chihuahua va a tener un regalo por parte de él, mismo que fue aplaudido por los asistentes quienes corearon la porra de ‘Vamos nainers’.