Busca Chivas evitar pagar multa de 400 mdp al SAT

Guadalajara— Las Chivas irán hasta la última instancia para evitar pagar la multa de 400 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Un tribunal federal confirmó en definitiva que el club debe esa cantidad, por impuestos no pagados durante el ejercicio de 2010.

Una fuente cercana al equipo reveló que la siguiente, y última, instancia interpuesta es el recurso de reclamación.

"Está interpuesto un recurso de reclamación. Contra la determinación del presidente de desechar el recurso de revisión de amparo que se presentó, existe un recurso de reclamación el cual ya está interpuesto y está en trámite, pero falta un largo trecho de tiempo para que ello se resuelva", dijo la fuente.

Los tiempos para esa resolución pueden ser entre tres y cuatro meses.

Una vez notificadas las resoluciones judiciales, el crédito fiscal quedará firme y el SAT podría exigirlo mediante un embargo, pero hay una fianza que lo evitaría.

"En este momento el embargo no podría generarse porque está garantizado el crédito fiscal. Es decir, hay una fianza que garantiza el monto total del crédito determinado por el SAT, lo que sucedería en todo caso si se llegase a perder por completo este recurso de reclamación, lo que haría el SAT sería ejecutar la fianza que garantiza el monto del crédito y en todo caso será Chivas quien tenga que pagarle a la afianzadora", contó la fuente.

La resolución del ejercicio de 2010 es de suma importancia para las Chivas, pues hay un juicio por otro ejercicio y es una suma cercana a los 400 millones de pesos.

"No es el único ejercicio que está en esta situación. Hay otro ejercicio más, pero ese ejercicio apenas acaba de empezar el juicio. Será determinante y fundamental lo que se decida en éste porque repercutirá en el otro", reveló la fuente.



PAGABAN A ANGÉLICA

Las empresas de outsourcing que fueron las que pagaron los sueldos y salarios de los futbolistas pagaban una cuota a la ex esposa de Jorge Vergara, Angélica Fuentes.

"Las empresas le pagaban una especie de cuota por mantener los contratos con ella. Era una cuota que le generaba una ganancia importante en lo personal a Angélica (Fuentes) y por eso la sostuvo. El problema es que estas empresas no pagaron sus impuestos como debieran y buscan impactar esto contra Chivas, sin embargo el club estuvo pagando mes con mes las facturas emitidas", confirmó la fuente.



DIVULGAN AUDIOS

En redes sociales circularon un par de audios supuestamente de Jorge Vergara dedicado a sus trabajadores, en el que expresó estar bien de salud.

"Hola, soy Jorge Vergara ¿Cómo están? Yo muy bien y espero que ustedes también. Felicidades por el 19 de abril, fue rompe récords, estuvieron fantásticos y aquellos que están con los rumores, no les hagan caso, la mejor muestra es esta nota de voz. Agradecer a toda la gente que ha pedido por mí, tengo muchas bendiciones. Agradecido con ustedes y aquí sigo con ustedes, respaldándolos.

Felicidades, los quiero mucho", se escucha en la primera grabación.

En el segundo, mandaba saludos a todos los que le desean bendiciones.

La directiva de las Chivas no se pronunció al respecto del mensaje, ni el propio Vergara lo hizo a través de su cuenta oficial de Twitter.