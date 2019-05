Busca Cruz Azul afianzarse entre los primeros cuatro

Ciudad de México.- Tras caer en casa ante Santos en febrero pasado, la continuidad del entrenador Pedro Caxinha con Cruz Azul era incierta. Dos meses después, el panorama es otro porque el portugués tiene a La Máquina inmerso en una racha de nueve partidos sin perder y que buscarán extender mañana ante el eliminado Morelia para afianzarse como uno de los cuatro mejores equipos del torneo Clausura mexicano.

El revés ante Santos por la séptima fecha dejó a la Máquina fuera de la zona de Liguilla. Con Caixinha bajo cuestionamientos, la dirigencia mantuvo la calma y el equipo poco a poco fue retomando la forma que lo llevó a ser líder y finalista en el torneo anterior.

“Nueve partidos atrás decidimos enfocarnos en nosotros mismos y generar lo que yo decía que era una membrana muy fuerte y, ¿por qué no?, decir que seríamos nosotros contra el mundo y muy bien cerrados en nuestra trinchera decidimos ir partido a partido”, dijo Caixinha. “Ahora tenemos que seguir así, partido a partido y Morelia es el próximo, un equipo que juega bien, pero el partido está para ganarse”.

Si Cruz Azul prevalece alcanzará 32 puntos que le servirán, como mínimo, quedar cuarto en la fase regular. Pero podría ascender al tercer puesto si Monterrey pierde o empata con Atlas el domingo.

La ventaja de terminar entre los cuatro primeros de la siembra para Cruz Azul es cerrar en casa la fase de cuartos de final.

La Máquina intenta acabar con una sequía de títulos de Liga que data desde el torneo de Invierno de 1997.

“Cruz Azul tiene que seguir creciendo semana con semana, eso es lo que buscamos, no se busca decir que hoy es el mejor momento y mañana ya no, tiene que seguir progresando”, afirmó Caixinha.



AMÉRICA, A CERRAR CON TRIUNFO

Otro equipo que busca acceder a la Liguilla es el campeón América, que la semana pasada rompió una racha de tres partidos sin triunfos al imponerse a Santos, y ahora buscará cerrar con un triunfo cuando visite al Veracruz esta noche.

Las Águilas, que tratarán de convertirse en apenas el tercer bicampeón en torneos cortos en la historia, tienen 26 puntos y por ahora son séptimos de la tabla, pero un triunfo combinado con otros marcadores podría catapultarlo hasta el cuarto peldaño.



RÉCORD DE PUNTOS

El octavo lugar se medirá ante León, que ya tiene asegurado el primer puesto con 38 puntos.

La Fiera, que sucumbió ante Chivas la semana pasada, aún puede imponer una marca de puntos en torneos cortos de 17 fechas si derrota mañana a Pachuca.