Busca doble premio

Ciudad Juárez—Todo está listo para que el atleta chihuahuense Uziel Muñoz haga su debut hoy en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 en la prueba de lanzamiento de bala en busca de superar el récord mexicano que posee y así subir a lo más alto del podio, además de obtener su pase a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Luego de colgarse la medalla de bronce en la Universiada Mundial de Nápoles el mes anterior, el deportista originario de Nuevo Casas Grandes declaró desde Lima estar listo para la prueba más importante que tendrá este año.

“Me siento bien preparado, hemos hecho las cosas muy bien y estamos listos, aquí no hay más, no hay de que si se puede o no, aquí hay que hacerlo”, dijo.

El también atleta de la UACJ habló sobre su estado físico y mental a unas cuantas horas de su presentación en una justa panamericana.

“Física y mentalmente estamos completos, no nos hace falta nada qué hacer, listos para realizar nuestro trabajo simple y sencillamente”, declaró.

Muñoz Galarza posee el récord mexicano en lanzamiento de bala, que es de 20.86 metros; marca que desea mejorar en ‘Lima 2019’, incluso admitió que ese es el objetivo por encima de obtener medalla y de obtener su pase a Tokio 2020. “La verdad la prioridad es mejorar nuestra marca y en base a eso todo lo demás sale, pero obvio que queremos una medalla y el pase a los olímpicos, para eso hemos trabajado”, explicó el deportista de 23 años.

Para asegurar su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Uziel Aarón necesita registrar una marca mínima de 21.10 metros, por lo tanto estaría obligado a mejorar el récord mexicano para avanzar a la justa olímpica.

El atleta había mencionado anteriormente que existía la posibilidad de participar en la prueba de lanzamiento de disco debido a una invitación que se le realizó. Sin embargo, el chihuahuense determinó que no participaría en disco, prueba que se desarrolló ayer martes.

“El disco no lo vamos a tirar porque se compite el día de hoy (ayer, martes 6 de agosto) y nosotros estaríamos tirando mañana; la prioridad es la bala”, declaró.

La participación de Uziel Muñoz constará nada más de una sola prueba, pues no habrá rondas preliminares o de calificación, solamente la final de manera directa, que se desarrollará hoy en punto de las 16:50 horas (tiempo de Ciudad Juárez).