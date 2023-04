Busca ‘El Apache Jr.’ sexta victoria al hilo

Cortesía

Previo al inicio de la sexta pelea en su carrera, el boxeador originario de Ciudad Juárez Ariel ‘El Apache Jr.’ Moreno aseguró estar emocionado por la oportunidad de medir fuerzas con Iván ‘El Pollito’ Meneses, pues afirma que el pugilista poblano es un peleador de mucha experiencia, a quien no se le debe subestimar debido a que, a lo largo de su carrera, ha logrado enfrentar a siete campeones del mundo.

Sin embargo, la dificultad de este combate ha generado en los seguidores del juarense demasiadas expectativas en torno al resultado de la contienda. Con más de 40 peleas disputadas, el ahora rival de ‘El Apache Jr.’ se convierte en el segundo boxeador más experimentado a quien ha enfrentado el juarense. Tras ser cuestionado, Moreno insistió en que la trayectoria del ‘Pollito’ está lejos de agobiarlo.

“Si tuviera miedo no sería boxeador. Respeto al ‘Pollito’ y sé que siempre debo estar alerta en las peleas, pero no le tengo miedo a él ni a ningún otro peleador de la categoría. Sé que me espera una pelea complicada, una que le gustará a la gente porque estoy seguro de que habrá muchos golpes e incluso varias caídas”, aseguró Moreno.

Por primera vez en el año, ‘El Apache Jr.’ se pondrá los guantes con el objetivo de repetir el resultado de su última pelea, en la que noqueó al pugilista de Nuevo Casas Grandes José Álvarez, quien sufrió su quinta derrota a manos del imbatible juarense el pasado 15 de diciembre.

Moreno realizó una invitación a los fanáticos de Ciudad Juárez para llenar las tribunas del ‘Neri’ Santos y acompañarlo en la pelea estelar de la velada, pues desea dedicarle su sexto triunfo a los fanáticos presentes en el inmueble.

“Tengo metas muy altas en el boxeo, he logrado cosas importantes, pero no me conformo con eso. Estoy hecho para superar grandes retos y voy por mucho más, no voy a parar. Y con el apoyo de los juarenses, conseguiré una diana más”, concluyó el boxeador.