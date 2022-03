Busca EU ganarle a México, sólo por placer

Agencia Reforma / Tyler Adams

Ciudad de México— Estados Unidos quiere vencer a la Selección Mexicana por el puro placer, no tanto por ganar por primera vez en el Estadio Azteca en juego de Eliminatoria Mundialista.

"Significaría mucho (el triunfo) porque la rivalidad sigue creciendo, cada vez que juegas contra México aumenta la importancia. No queremos fijarnos en los récords, personalmente no me importa si formo parte del equipo que gane por primera vez en el Azteca, prefiero el sentimiento que provoca ganar un partido con esta rivalidad, es increíble", dijo el mediocampista Tyler Adams, del Leipzig.

En Eliminatoria Mundialista, México sólo ha perdido contra Costa Rica (2001) y Honduras (2013).

Estados Unidos derrotó al Tri en los tres juegos celebrados en 2021: Finales de Nations League y Copa Oro, así como el juego de Eliminatoria en Cincinnati. El equipo tiene las bajas de Weston McKennie, Brenden Aaronson, Matt Turner, Chris Richards y Sergiño Dest.

"Tenemos que calificar, no hay otra opción. Creo que cuando estás en grandes juegos y juegos. Lo estamos haciendo por todos los fans de Estados Unidos y no queremos decepcionar a nuestra nación", comentó.

El partido marca del regreso de Giovanni Reyna, de 18 años y procedente del Borussia Dortmund.

"Sé que van a tener un gran ambiente, es un lugar difícil para jugar, además de que son un equipo con muchas cualidades. Tal vez ellos estén más acostumbrados a la altitud, pero es un factor que afecta a ambos equipos, nos preparamos de varias maneras, como el verano pasado que fuimos a Denver, aunque la Ciudad de México tiene más altitud", comentó.