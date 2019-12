Busca FMF impulsar futbol femenil

Ciudad de México.- La Federación Mexicana de Futbol organizará la Academia Femenil de FIFA México 2020.

Se trata de un proyecto de visoreo cuyo objetivo será el de impulsar la práctica del futbol femenino en el País, a niñas nacidas en 2005 y 2006, en 16 ciudades, con cuatro torneos nacionales y un cuadrangular en el CAR.

El visoreo le permitirá a las niñas integrarse a la Selección Mexicana femenil Sub 15 dirigida por Ana Galindo.

"Serán visoreadas en cada una de las 16 ciudades por dos días, en el primero abierto para todas las niñas y en el segundo se hará una Selección y solo avanzarán quienes pasen el filtro.

"De cada ciudad se elegirán a 20 niñas quienes participarán en el cuadrangular regional, que será dividido en cuatro regiones: norte, occidente, centro y sur. El cuadrangular regional consiste de 3 jornadas de competencia durante dos días, en donde 20 jugadoras serán elegidas para representar a su región. Los cuatro equipos a nivel regional participarán en el cuadrangular nacional en el CAR, 80 jugadores observadas en esta etapa final y las elegidas podrán ser convocadas a la Selección Sub 15", detalló el director de Selecciones Nacionales, Ignacio Hierro.

El programa arranca el 11 y 12 de enero en Ciudad de México, 18 y 19 en Toluca, 25 y 26 en Guadalajara. En Tijuana y Puebla 1 y 2 de febrero, en Mérida el 8 y 9, en Hermosillo y en Morelia 15 y 16, en Ciudad Juárez el 22 y 23, en León y en Tuxtla Gutiérrez el 29 de febrero y 1 de marzo, en Campeche el 7 y 8 de marzo.

Se pueden inscribir en www.miseleccion.mx.

Proyectan unas 200 niñas por sede, entonces para un universo de unas 3 mil 200 infantes.

El presidente de la FMF, Yon de Luisa, informó que la FIFA aporta recursos y conocimiento para el desarrollo del futbol femenil y eligió a México debido a la estructura que tiene el País en la organización y desarrollo del futbol. Si funciona, la organización pasará a ser responsabilidad de la propia FMF.

La directora técnica del Tricolor Sub 15, estableció que observarán pilares como la parte física, técnica, táctica y mental.