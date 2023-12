Busca llevarlas a la gloria

Chihuahua, Chih.- El nombre de Adelitas tanto en el deporte como en el baloncesto es sinónimo de excelencia, con una gran tradición y respeto en el estado grande, incluso con equipos temidos en el deporte ráfaga en todas las categorías y a nivel universitario no es excepción.

Por ello, para regresarle las grandes glorias y colocar de nuevo en lo más alto el nombre de Adelitas, la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) bajo el mando del rector Luis Rivera Campos, colocó sus esperanzas en manos de la entrenadora argentina Cintia Gisela Vendrame, con el objetivo de dar el salto de calidad, así como el desarrollo de las jugadoras en su etapa estudiantil.

La estratega sudamericana nacida en la localidad de Bernal en provincia de Buenos Aires, está consciente que representar a la UACH tanto a nivel nacional como local es un gran reto.

“Sé lo que la institución representa, la Universidad siempre está en los primeros lugares del ranking, es mucha responsabilidad, muy sorprendida por el recibimiento del Rector, fue extraordinario”, indicó Vendrame quien cuenta con más 15 años de experiencia en el baloncesto, mientras que en 2010 dirigió a su primer equipo infantil en la rama femenil.

Actualmente, Adelitas disputa la División II de la Liga de la Asociación de Basquetbol Estudiantil (ABE) durante esta temporada universitaria, por lo que el equipo busca mejorar en cada aspecto.

En este sentido, la técnica argentina destacó que si bien en esta etapa se trabaja con jugadoras de nuevo ingreso así como de grados intermedios y de salida, por lo que hay amplitud entre las edades, matizó que la disposición de las estudiantes ha sido la mejor, adaptándose a la forma de entrenar y al ritmo de trabajo.

Asimismo, Cintia Vendrame busca imprimirle al equipo su pasión, entrega y todos sus conocimientos del deporte al que la he dedicado su vida, después de dirigir a equipos infantiles en Argentina desde 2008, además de colaborar con Ameghino de Villa María en la Liga Nacional Femenina para después llegar a México y laborar en la Academia de Leñadoras de Durango en la rama femenil, así como en Toros de Torreón.

“Si bien he trabajado con todas las edades, las chicas sean sentido bien con el cambio, y en lo particular me he sentido bien haciendo un nuevo camino”, expresó Vendrame quien cuenta con el título de entrenadora de basquetbol por la Escuela de Básquet a Nivel II.

A la par de la responsabilidad de llevar a buen puerto al cuadro de Adelitas, Vendrame sigue instruyéndose en el deporte ráfaga, ya que en días pasados acudió a la Ciudad de México a la capacitación proporcionada por la organización de Capitanes en G-league, efectuada para los diversos estrategas de la Liga ABE, en una alianza con el objetivo de mejorar el baloncesto mexicano así como el desarrollo de entrenadores y jugadores a nivel estudiantil para forjar su camino en este deporte.

Finalmente, Cintia Vendrame reafirmó su compromiso con la máxima casa de estudios en Chihuahua, así como meta principal en 2024 el poder clasificar a la Universiada y de paso retomar la segunda parte en la Liga ABE.