Busca Manny Pacquiao cerrar con fuerza ante Keith Thurman

Ciudad de México.- Manny Pacquiao ya está como en casa en el Wild Card Gym en Hollywood, California, al lado de su viejo amigo y entrenador Freddie Roach.

El "Pacman" cerrará en Estados Unidos su preparación para enfrentar al estadounidense Keith Thurman el 20 de julio en la Grand Garden Arena del Hotel MGM Grand & Casino de Las Vegas, Nevada, esto tras iniciar su campamento de entrenamiento hace unas semanas en su natal Filipinas.

Es una pelea complicada, lo sabemos, y por eso venimos a cerrar fuerte la preparación. Roach y yo nos conocemos de muchos años, sabemos cómo trabajar", expresó el peleador asiático, que posee el fajín Welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Pacquiao deberá enfrentar a un Thurman que se mantiene invicto. Lleva una impresionante marca de 29-0, con 22 KO's, algo que no le quita el sueño a Pacquiao.

El filipino tiene 40 años,10 menos que su rival, quien es Súper campeón de la misma categoría.

Esta semana, el promotor Bob Arum, quien llevaba a Pacquiao, dijo que puede ser peligroso que el púgil se enfrente a peleadores de primer nivel a esa edad.

"La edad no importa, me siento joven, y lo van a ver, no tengo ningún problema", apuntó Manny, quien llega con marca de 61-7-2, 39 KO's.





Fuente: www.elimparcial.com