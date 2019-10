Busca Oribe ser líder para las Chivas

Guadalajara.- Agradecido a la vida por haber reencontrado su romance con el gol, su primero con el Guadalajara, Oribe Peralta no vislumbra el retiro, no le asusta el estar peleando por no descender y deja en claro que la misión para la que llegó a Chivas va más allá de sólo buscar anotar.

"Realmente nunca hablamos de goles. Sí, obviamente por la posición que juego eso se entiende y es evidente, pero ellos querían que aportara liderazgo, combatividad en la cancha, ser un líder con el ejemplo, no sólo con las palabras, entonces no sé si lo estoy haciendo bien o mal, pero sí hay momentos en los que trato de compartir con ellos (los compañeros), de que esto no sólo es futbol, esto te puede llevar mucho más allá que el simple juego", declaró el mundialista por México y hoy atacante de Chivas.

Apenas el martes en la Copa MX, Oribe cortó una racha de 374 días sin anotar gol, cuya celebración fue emotiva con los brazos y la mirada al cielo.

¿Qué sentiste de anotar ese gol?

"Lo celebré agradeciendo porque había tenido un tema difícil con mi última lesión, mucha gente no sabe pero sí fue muy complicada, entonces lo festejé agradeciendo al cielo porque aún hago lo que me gusta, porque estoy dentro de la cancha y trato de ayudar a mis compañeros a que potencialicen lo que son y porque aún puedo disfrutar de esto que es lo que más me gusta".

¿Llegó a ser desesperante?

"No, la verdad es que no soy una persona que se desespera tan fácilmente. Soy alguien que trabaja y que a lo largo de su vida ha luchado contra corriente, en su vida deportiva también y nada, es un pasaje".

Mientras fuiste titular, Alan Pulido tuvo más llegada a gol. ¿Qué tan difícil era para ti hacer esa labor de sacrificio?

"La verdad es que no fue difícil y no jugaba así para que se me reconozca. Yo hago mi trabajo porque me gusta, hago lo que me toca, y lo que me pide el entrenador que haga. Si Alan tuvo más oportunidades de gol fue porque nos estuvimos entendiendo y moviendo muy bien para generar esas opciones".

¿Qué tal te han caído tus primeros 3 meses en Guadalajara?

"La verdad es que estoy muy contento en esta ciudad, lo que más me tenía intranquilo era el saber cómo se adaptarían mis hijos, mi familia, pero están muy bien y esperemos seguir así.

"Mi hijo mayor ya está en secundaria y los cambios los resiente más, pero se siente muy cómodo en la escuela y eso es lo más importante".

¿Ha sido como esperabas el entorno alrededor del equipo?

"Cuando tienes un cambio siempre es difícil. Es un tema difícil porque a lo mejor nosotros tenemos expectativas y cuando llegas, resulta que es totalmente diferente, entonces en mi cabeza nunca tuve que llegaría y sería todo perfecto. Sabía que no iba a ser así".

¿Cómo debe ser un buen líder en el futbol mexicano?

"Un líder es el que hace lo mejor para el equipo. Y el mejor jugador del equipo es el que siempre está disponible. A mí no me gusta usar la definición de titulares y suplentes, creo que cuando conformas un equipo, lo haces pensando en que todos te puedan servir y para mí el que asume el rol de líder es aquel que no está por encima del equipo, es el que debe de dar lo mejor a disposición de sus compañeros.

"Al final de cuentas lo que yo hago nos va a beneficiar o perjudicar a todos".

¿Qué tan fácil ha sido que te acepten en el vestidor como otro nuevo líder?

"Realmente fue sencillo, conocía a la gran mayoría entonces eso te da mayor confianza a la hora de hablar con ellos".

¿No notas mayor exigencia con los extranjeros en el vestidor que con sólo mexicanos?

"No sé, la verdad es que a mí me ha tocado con mexicanos que tienen una mentalidad ganadora, con Oswaldo Sánchez en Santos, con Juan Pablo Rodríguez, en América con Edson (Álvarez) desde que empezó, son gente que tiene una mentalidad muy grande, que te van marcando. El mismo Paul Aguilar, son jugadores con mentalidad de tirar siempre al frente".

"A lo mejor el extranjero sí tiene un poquito más claro (el hambre de triunfo). El mexicano cree que va a tener siempre las oportunidades a disposición y más en un equipo como lo es Chivas, pero a veces no nos damos cuenta y no somos agradecidos del lugar en el que estamos".

Decía Francisco Gabriel de Anda que el vestidor de Chivas es el más complicado por el tema de disciplina, ¿qué piensas?

"En todos los equipos hay indisciplinas, en todos hay jugadores que son difíciles de carácter, no creo que estemos tan lejos. Yo aquí en Chivas me encontré un vestidor con una humildad impresionante, que siempre está buscando la forma de hacer algo por el equipo y creo que eso es lo que nos va a llevar a salir de los malos resultados".

"La verdad es que no me corresponde a mi decidir si debía seguir o no Tomás. Sí creo que la vida es injusta, la vida a veces te pone en situaciones que a lo mejor tú no pensarías estar, pero te tienes que sobreponer a eso".

Tomás Boy te defendió mucho y te mantuvo en 5 juegos, ¿crees que debió mantenerte?

"Son decisiones del entrenador, yo no voy a cuestionar nunca. Si cuando juego no cuestiono, ¿por qué voy a cuestionar cuando no juego?

"Lo que sí es que estamos muy acostumbrados a decir, 'si no hace goles, no funciona' y somos muy poco críticos a la hora de analizar un partido. Nos envuelve más la pasión y la polémica que se genera alrededor de eso".

¿Crees que te protegió al sacarte para que tomaras más ritmo con Chivas?

"No sé si me protegió o no. Yo a Tomás le agradezco, la verdad, el que me haya traído y el que me diera la oportunidad de estar acá. De poder vivir esto en Chivas, que es lo que me gusta".

¿Por qué escribir ese mensaje en Instagram después de la tijera que te atajaron contra Necaxa en la fecha 6?

"Porque creo y soy alguien que le gusta transmitir lo que le pasa. Transmitir para que alguna persona tome mi mensaje. Si alguien lo toma, la verdad es que me hará satisfecho.

"Escribí aquel mensaje porque puedes estar abatido, haciendo todo lo posible y las cosas no te salen bien. Dando tu máximo esfuerzo y las cosas no te salen bien. Hay muchas personas a lo largo del mundo que les pasa esto. Luchan, pelean y las cosas no salen como ellos quieren, entonces lo que yo les quise decir es que: 'no tienes por qué rendirte, en algún momento va a llegar'. A veces también somos desesperados o poco pacientes y no aceptamos que las cosas nos salgan mal. Debemos seguir, si no salen, trabajar más duro y seguir hasta que salgan".

¿Te sentiste abatido por no poder meter ese gol ante Necaxa antes de tu mensaje?

"Es que se vale. A veces se cree que los jugadores de futbol no pueden sentirse mal porque se equivocan o porque las cosas no les salen bien, pero es normal, son seres humanos también, tienen emociones y las pueden expresar.

"En mis redes sociales siempre trato de hacerlo con un mensaje hacia la gente, que se sientan identificados. No fue un desahogo, fue algo que quise compartir porque hay mucha gente que lo necesita. Yo soy un privilegiado al estar aquí. El festejo del otro día en el gol tampoco fue un desahogo, fue un agradecimiento a Dios por dejarme hacer lo que me gusta, y darme el talento para hacerlo".

¿Crees que a tus 35 años es injusto que se te mida por los goles que anotes o no en Chivas?

"El gol es consecuencia de todos los que están en la cancha. Sí, hay jugadores que por sí solos pueden cambiar un juego como Messi o Cristiano Ronaldo, pero todos los demás necesitamos de un colectivo.

"Sí se me hace injusto, pero como lo dije al principio, la vida es injusta y el que midas a un jugador por los goles no lo hace ni mejor ni peor que otros. Puedes tener al mejor defensa y quizá nadie hable de él".

Miguel Herrera dijo que hoy en día, de haber estado él en Chivas y si le proponían contratarte, él probablemente ya no te contrataría. ¿Por qué crees que dijo eso?

"Miguel es un técnico al cual respeto muchísimo y al cual le he aprendido mucho. Yo hablé mucho con ellos, con Santiago Baños también y salí bien".

Tu aporte en los entrenamientos es algo que quizá no se valora o no se proyecta en los partidos, ¿sientes que es injusto o lo entiendes?

"Hay muchas cosas injustas, pero yo no las veo así, yo sólo trato de aportar lo que es Oribe Peralta, aportarle a mis compañeros, al entrenador, a la gente de prensa, trato de aportar lo que realmente soy. Si la gente de afuera o de alrededor no lo ve, no es mi culpa. La gente va a ver lo que quiere ver porque al final de cuentas todo es percepción".

¿Cuántos años más te ves jugando?, ¿cuánta gasolina te queda en el tanque?

"La verdad es que me siento muy bien, físicamente estoy mejor y espero que pueda culminar mi contrato acá de la mejor manera y al cien por ciento, devolviendo al equipo al nivel de competencia que se merece y después esperar a ver qué sigue".

¿Ves un riesgo de descenso en Chivas?

"Yo a la palabra crisis le doy un significado, y ese es el de ser una oportunidad de salir adelante. Para nosotros ese tema en Chivas está ahí, en nuestras manos, y tenemos que enfocarnos en jugar y hacer las cosas por nosotros, para nosotros y creo que de esa forma tendremos más posibilidades de salir de ahí".