Busca respeto Marijose Alcalá en COM

Reforma

Ciudad de México.- Enfática, Marijose Alcalá, primera mujer en presidir el Comité Olímpico Mexicano (COM), asegura en entrevista que no permitirá faltas de respeto al movimiento olímpico como las hubo en administraciones pasadas.

"Le dije (a Ana Guevara, titular de la Conade) que nunca iba a caer en provocaciones ni descalificaciones. Siempre buscaré un trato correcto, respetuoso con la Conade, pero digno", advierte la ex clavadista.

Además, Marijose Alcalá no se andará con medias tintas si algún presidente de federación olímpica incurre en irregularidades y las autoridades actúan en consecuencia.

Ni siquiera con los que forman parte de su Comité Ejecutivo, como el responsable de las pesas, Rosalío Alvarado, quien estaría en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Bajo esa directriz se conducirá Alcalá como presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), organismo al cual, advierte en entrevista con CANCHA, defenderá con carácter y dignidad.

"Lo más importante es que se logró la democratización del Comité Olímpico Mexicano, es la primera vez que se lleva a cabo el voto secreto, con urnas transparentes. Por primera vez en 98 años hay una mujer al frente del COM", dice la ex clavadista, electa el 11 de noviembre en una Asamblea en la que se impugnó el voto de varios presidentes de federación.

"Impugnaciones siempre va a ver, lo que no podemos es interpretar la ley, la ley se ejecuta, se acata.

"Los estatutos que rigen este momento al COM dicen que podrán votar todas aquellas federaciones que tengan el reconocimiento de su federación internacional y eso no podíamos saltárnoslo, tampoco podíamos vetar de alguna manera porque yo tuviera un comentario objetivo o subjetivo de alguna federación", asevera la también legisladora, quien preside la Comisión de Deporte en la Cámara de Diputados.

- Pero hay federativos que están siendo señalados, como el de pesas, y forman parte de su Comité Ejecutivo...

Nadie puede negar los resultados que ha obtenido esta federación, en los últimos cuatro ciclos olímpicos ha obtenido medalla, en eso nadie lo puede juzgar. Si hay señalamientos, pues, bueno, para eso están las leyes mexicanas y los juzgados mexicanos, si él llega a tener una sentencia, por supuesto que tomaremos cartas en el asunto.

-La Conade también está dirigida por una mujer, Ana Guevara, quien tuvo fricciones con su antecesor, ¿cómo será la relación con ella?

Nunca he negado el liderazgo que tiene Ana Gabriela Guevara en el deporte. Le dije que yo nunca iba a caer en provocaciones ni descalificaciones porque eso no le aporta al deporte. Yo siempre buscaré tener un trato correcto, respetuoso con la Conade, pero digno.

Nosotros siempre buscaremos la no intervención del Gobierno hacia el Comité Olímpico Mexicano.

- ¿Y con los federativos que no votaron por usted?

Todos los presidentes que me han buscado o que yo he tenido alguna interacción han tenido de mi parte respeto y atención. Hay que tener madurez, inteligencia, y también hay que saber que esto es política, y los que no entendemos de política, perdóname...

- ¿El COM podrá ser totalmente autofinanciable con usted al frente?

Tenemos que esforzarnos, demostrar que el COM también puede estar a la altura de otros comités olímpicos. No es fácil la tarea que tenemos, pero tampoco es para cortarse las venas y decir que todo está mal, el COM es un organismo fuerte, sólido. Estábamos acostumbrados a aceptar siempre la indicaciones.

- ¿Qué podemos esperar de París 2024 con usted como cabeza del COM?

Tenemos que hacer una planeación lo mejor posible y tener una comunicación con todas las federaciones y sentarnos a discutir sus planes de trabajo, cómo van a seleccionar a los atletas, dónde, cuándo, cómo, para que no haya ninguna falta de información, ya no puede ser por una cuestión empírica.

Hace 10 años dije que iba a ser presidenta del COM y lo logré, entonces, estoy rompiendo un paradigma, y claro que, con todos los elementos técnicos, metodológicos y con todas las propuestas y análisis que tengamos, procuraremos hacer un pronóstico de medallas.

CONÓCELA

Marijose Alcalá Izguerra

24 de diciembre de 1971

Licenciada en Derecho

Ex clavadista (acudió a cuatro Juegos Olímpicos entre Seúl 1988 y Sydney 2000)

Presidenta de la Comisión de Deporte en la Cámara de Diputados y Coordinadora del Consejo Técnico de Diplomacia y Cooperación Deportiva en la SRE