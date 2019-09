Busca ser el amuleto

Chihuahua.- Cuando Emilio “El Cachorro” Guerrero le dio un abrazo a su madre Josefina Anchondo en la primera jornada del presente estatal le prometió que regresaba a la “tribu” para hacerle realidad el sueño de su añorado título.

“Inauguramos en Jiménez, ahí le di un fuerte abrazo a mi mamá y le dije que regresaba para darle ese campeonato que tanto ha querido”, dijo Emilio Guerrero entrevistado via celular desde El Paso Texas donde radica actualmente.

Guerrero fue llamado a inicios de esta semana al campo de entrenamiento de los Indios de Ciudad Juárez, con la intención que se active este viernes para el cierre de la serie final de la Liga Estatal de Beisbol al visitar a Algodoneros de Delicias, por cierto su último equipo previo al regreso a la Tribu.

Josefina es la gran líder de la porra de los Indios y que tras varios años, este 2019 por fin vive el regreso del “hijo pródigo”.

“Siempre he tenido su apoyo”, citó Emilio sobre quien la trajo al mundo hace ya 36 años.

“Cuando jugué en Mineros, mi mamá usaba una playera muy particular, del lado del corazón era de Indios y del otro lado de Mineros, siempre estaba en la porra de Indios pero cuando entraba a lanzar junto con mi familia se cambiaban a la porra de Mineros”, recordó el fronterizo.

Tras debutar en la pelota estatal en el 2001 con Indios de Juárez, un año después de su último título, Emilio Guerrero emigró a varias zonas como: Camargo, Madera, Parral y Delicias.

Precisamente con los Mineros, quien porta en sus espaldas el número 42 ganó cuatro títulos en los años: 2012, 2013, 2014 y 2017, paradójicamente en todas las finales venciendo a los aborígenes.

A pregunta expresa, Guerrero contestó: “Sí me han dicho algunos compañeros, claro me gustaría ser el amuleto para conquistar el título”.

De hecho, Emilio es el único pelotero de los Indios que ha saboreado las mieles de un banderín estatal.

“He visto por televisión los cinco juegos de la serie final, realmente no esperaba que me hablaran, me dio mucho gusto y estoy dispuesto ayudar donde mi manager lo requiera”.

En datos:

Emilio Guerrero Anchondo

Edad: 36 años

Fecha y lugar de nac: 25 de diciembre de 1982, Ciudad Juárez, Chihuahua

Estatura: 1.73 metros

Peso: 86 kilogramos

Posición: Pitcher

Número: 42

Perfil: Derecho