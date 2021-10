Buscan abrir escuela para porteros en la ciudad

Gabriel Ávila/El Diario Gabriel Ávila/El Diario Gabriel Ávila/El Diario

Chihuahua, Chih.- La posibilidad de instituir en Chihuahua, una escuelita de porteros ‘Íker Casillas’ y el triunfo del equipo conformado por Alfredo Martínez, Iván Viramontes y Manuel Arenas fue lo más relevante del décimo torneo de golf “Une.T Por Mejores Mexicanos” de Fundación Grupo Bafar que llegó a su fin hace unos instantes en el club Campestre de Chihuahua.

“Yo quisiera extender mi proyecto aquí en Chihuahua me ha encantado todo su trabajo y esta gran alianza entre Fundación Real Madrid y Fundación Grupo Bafar me da la posibilidad de concretar esta oportunidad de establecer mis conocimientos aquí en todas las escuelas socio deportivas junto a este gran corporativo”, dijo Íker Casillas ex guardameta del Real Madrid y de la selección española de fútbol.

La estrella del fútbol mundial se hizo presente en el campo de golf del club Campestre de Chihuahua, cómo embajador de la Fundación Real Madrid y estuvo asediado por los propios golfistas e invitados especiales, con fotos, autógrafos y amenas pláticas.

Los ganadores del torneo a go go compuesto de tres jugadores fueron Alfredo Martínez, Iván Viramontes y Manuel Arenas obtuvieron 41 golpes totales netos superando por cinco a sus más cercanos perseguidores Alejandro Olhagaray, Pablo López, Antonio Guzmán y en tercer puesto alcanzando premiación Juan Miguel Sámano, Óscar Valdés y Germán Peregrina que se ubicaron a seis golpes de distancia de los campeones.

La Premiación …

Primer Lugar

41 golpes netos

Alfredo Martínez

Iván Viramontes

Manuel Arenas

Segundo Lugar

46 golpes netos

Alejandro Olhagaray

Pablo López

Antonio Guzmán

Tercer Lugar

47 golpes netos

Juan Miguel Sámano

Óscar Valdés

Germán Peregrina

Los Oyeses….

Hoyo 7

1-José Manuel Arenas 2.51

2-Francisco Muñiz 2.58

3-Rodrigo Martínez 2,80

Hoyo 2

1-Juan Manuel Solís 4.00

2-Alberto Curiel 5.00