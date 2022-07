Buscan Bravos diablura

Sin tiempo para lamentarse por las dos derrotas consecutivas, los Bravos del FC Juárez reciben hoy viernes a los Diablos Rojos de Toluca en partido por la jornada 6 del Apertura 2022 de la Liga MX, duelo que se jugará en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez a partir de las 8:05 pm.

El conjunto juarense viene de perder en sus últimos dos encuentros, hasta ahorita únicos descalabros que ha tenido en este torneo. El pasado viernes cayó en su visita a Aguascalientes ante los Rayos de Necaxa y el martes perdió en casa frente a los Tigres de la UANL, ambos partidos por 1-0.

Este partido contra Toluca será el segundo de tres que se jugarán en el ‘San Benito’ de manera consecutiva, algo que tendrá que aprovechar la escuadra juarense; el siguiente encuentro en casa para los Bravos será el próximo miércoles 3 de agosto contra el Atlético San Luis, partido adelantado por la jornada 16 del torneo.

Alfredo Talavera, portero y capitán de los Bravos, se consolidó en el futbol mexicano resguardando el arco del Toluca por más de una década, desde el torneo Apertura 2009 hasta el Clausura 2020, por lo que será un juego especial para él.

El arquero dejó claro que lo importante es pensar en el siguiente encuentro y olvidar ese par de derrotas y revertir la situación con puntos.

“Estamos conscientes de todo lo que está pasando, pero no podemos quedarnos ahí, no podemos lamentarnos, no podemos estar pensando cualquier tipo de situación que no sea el presente, entonces el partido más importante es el que viene, siempre va a ser así”, declaró Talavera en conferencia de prensa el pasado miércoles.

Para Hernán Cristante, director técnico del FC Juárez, también podría significar mucho este duelo, ya que es uno de los ídolos más recientes de los Diablos, incluso ya tuvo una etapa como entrenador del equipo mexiquense. Hasta el momento los Bravos tienen cinco unidades y se encuentran en el lugar 10 de la tabla general, resultado de un triunfo, dos empates y dos derrotas.

Toluca parece que no será un rival a modo, pues se encuentra en la segunda posición de la tabla con cuatro partidos ganados, cero empates y una derrota. Los Diablos vienen de derrotar a León como visitantes el pasado martes en la fecha 5 del torneo.

Será el sexto duelo entre ambos equipos en Liga MX y la estadística está a favor del equipo fronterizo, pues en cinco duelos disputados contra Toluca los Bravos han ganado cuatro y sólo en uno han perdido.

PARA HOY

FC Juárez vs Toluca

Liga MX

Jornada 6 – Apertura 2022

Hora: 8:05 pm

Estadio Olímpico Benito Juárez

TV: Fox Sports

BRAVOS EN NÚMEROS

5 partidos

1 triunfo

2 empates

2 derrotas

3 goles a favor

3 goles en contra

5 puntos

TOLUCA EN NÚMEROS

5 partidos

4 triunfos

0 empates

1 derrota

9 goles a favor

5 goles en contra

12 puntos