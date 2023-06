Buscan en EU a ex boxeadores mexicanos para darles pensión

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Un total de 206 boxeadores mexicanos retirados que en algún momento de su carrera pelearon en California, Estados Unidos, podrán acceder a un fondo de pensiones de 2.5 millones de dólares que administra la Comisión Atlética de California (CSAC), informó la cancillería de México.

"Aquellos boxeadores mexicanos que hayan peleado en California y ya estén retirados podrían recuperar hasta 2.5 millones dólares, a manera de pensión", informó Carlos González, cónsul general de México en San Diego, California, en conferencia de prensa en línea.

A inicios de 2022, la CSAC solicitó el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México para localizar a los boxeadores mexicanos que tienen derecho al fondo de pensiones, único en el mundo.

"A través de las bases de datos pudimos localizar a aquellos boxeadores que alguna vez tramitaron un documento de identidad; así encontramos a la primera docena de boxeadores; algunos de ellos ya empezaron a cobrar sus pensiones", apuntó Roberto Velasco, jefe de la unidad para América del Norte de la SRE.

A esta búsqueda de púgiles mexicanos se unió el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y con su participación se han localizado hasta la fecha a 23 boxeadores de los cuales cuatro ya recibieron sus cheques, los 19 restantes están por recibirlo o están realizando su trámite ante la CSAC.

En la conferencia de prensa participó Bernard Williams, vicepresidente de la CSAC, quien dio a conocer los requisitos para acceder a las pensiones.

Este beneficio es para ex boxeadores de al menos 50 años de edad que debieron haber peleado al menos 10 rounds al año durante cuatro años en California, con un receso no mayor de tres años continuos, o que hayan peleado al menos 75 rounds en el estado con un descanso no mayor de tres años.

Williams aclaró que este fondo de pensiones "no es exclusivo para boxeadores mexicanos, es para cualquier peleador, hombre o mujer, de cualquier nacionalidad, que cumpla con los requisitos".

En la conferencia participaron dos ex boxeadores mexicanos que ya fueron contactados para recibir la pensión: José Refugio 'Cuco' Rojas y Carlos 'Bolillo' González.

"Yo no sabía que existía ese fondo", dijo 'Cuco' Rojas quien desarrolló su carrera entre 1976 y 1990 y actualmente tiene 67 años de edad. "El dinero siempre es bienvenido y recibí muy buena cantidad".

Por su lado, el 'Bolillo' González, de 51 años, quien fue boxeador entre 1988 y 2005, señaló que el beneficio de la pensión "es fabuloso porque por lo regular cuando uno se retira del boxeo y llega a cierta edad se tienen ciertas carencias".

En caso de que algún boxeador ya haya fallecido, sus familiares podrán solicitar la pensión si acreditan el parentesco mediante un documento oficial.