Buscan oro en box y rácquet

Chihuahua.- La delegación Chihuahua de Box aseguró ocho medallas en box de los Juegos Nacionales Conade 2023, combates que se llevan a cabo en el Auditorio “Amado Nervo” de Tepic, Nayarit.

La Asociación Estatal de Box, comunicó que, hasta el momento Chihuahua tiene aseguradas dos medallas de plata y seis de bronce.

En la jornada del domingo, Daniel Loya ganó la semifinal por decisión dividida ante Roberto Carbajal de Jalisco, en los 50 kilogramos de la categoría Junior, el chihuahuense buscará el oro el próximo miércoles.

Asimismo, Andrey Bonilla venció por réferi suspende combate (RSC), Réferi Detiene el Combate por sus siglas en inglés, en el segundo round a Christian Jiménez de Quintana Roo, en la división 54kg de la categoría Juvenil, enfrentándose también el miércoles por la presea de oro.

En otros resultados, Samuel Duarte perdió por decisión dividida en cuartos de final ante José Mercado de Sinaloa, en la división 52kg de la Junior. A su vez, Ángel Carrillo pasa a semifinales al vencer por RSC en el segundo round a Ricardo Moncada de Nuevo León.

En el racquetbol, Chihuahua estará este martes en 14 finales.

La directora del ICHD, Teporaca Romero, acudió a alentar a los niños y jóvenes que representan al estado.

Las finales se llevarán a cabo este martes, y los protagonistas en la modalidad de Singles serán: Sebastián Hernández (Sub21), Eder Rentería, Yanna Salazar ambos en la categoría Sub16, mientras que, en la Sub 12 representa a Chihuahua Benito González, Fernanda Flores y Michelle Gómez, también en Singles va Natalia Guillén en la Sub 14.

En Dobles, van por la medalla de oro Sebastián Hernández y Jorge Gutiérrez (Sub 21), Eder Rentería y Mauricio Gómez (Sub 16), además de Emilio Jurado y Gustavo Montoya en la Sub 14

En Dobles Mixtos, el selectivo chihuahuense buscará ubicarse en lo más alto del pódium, donde verán acción las duplas conformadas por: Eder Rentería y Yanna Salazar (Sub 16), Michelle Gómez y Benito González (Sub 12), así como Ivanna Balderrama y Jorge Gutiérrez (Sub 21).