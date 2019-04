Buscan un León sin ego

Ciudad de México.- En el campamento esmeralda se vive buen ánimo por la buena racha que vive el equipo, por lo que Rubens Sambueza confiesa que la prioridad es el título, algo que, para lograr, deberán seguir por el mismo camino, manteniendo un vestidor sin egos, donde todos corran parejo para el bien del club.

"Sabemos internamente que no hemos ganado nada. El objetivo principal todavía no está, lo tenemos que buscar. Está claro que el que se agrande rápido lo debemos corregir. No puede haber ego ni mal compañerismo", indicó Sambueza.

El volante de La Fiera vivió con Toluca una situación similar que la que vive con León, consiguiendo victorias de manera consecutiva, sin embargo, con los Diablos Rojos no pudo conseguir el título.

"Sería muy lindo porque esa racha la viví en Toluca. A veces esas estadísticas son buenas, pero las tenemos que coronar con la copa. Con aquel grupo no lo pudimos lograr, ojalá acá sí se nos dé", mencionó.

Rubens regresó a las canchas el pasado viernes después de ausentarse desde la fecha tres por tema de lesión. Ahora 'Sambu' está listo para aportar su experiencia en el terreno de juego para la recta final del campeonato.