Buscará Cruz Azul trascender ante el América

Foto: Jaime Ugarte

CDMX.- Cruz Azul tiene ante América el partido más importante de la temporada regular, en el que buscará demostrar que puede trascender y lograr cosas importantes con el entrenador Martín Anselmi.

"Lo vamos a afrontar con la misma mentalidad con la que hemos afrontado desde el primer partido de la temporada. El plantel tiene esas ganas de trascender, de hacer cosas importantes", dijo en conferencia de prensa Carlos Rodríguez, mediocampista celeste.

"Me ha tocado jugar Clásicos y en este tipo de partidos no hay ningún favorito, por más bien o mal que vaya un equipo u otro, en este partido das un plus extra. Hemos demostrado que este Cruz Azul quiere lograr cosas. Y al final lo que queremos es que la afición se sienta identificada con el equipo, con lo que muestra dentro del terreno de juego", agregó el tricolor a un día del duelo ante las Águilas.

En la reestructuración que vivió La Máquina de cara a este torneo, algunos de sus refuerzos disputarán su primer Clásico Joven vestidos como celestes, y lo harán con la ilusión de seguir demostrando el buen juego que el equipo ha tenido hasta ahora, con el que la afición cruzazulina se ha sentido identificada.

"Representa una linda oportunidad, indudablemente es uno de los partidos más lindos del año, para la gente, para nosotros. De niños, si queremos ser futbolistas es para jugar este tipo de partidos. Yo lo estoy viviendo con mucha ilusión y buscando que el partido sea una muestra más de donde queremos estar, representa una linda oportunidad de seguir construyendo lo que hemos construido hasta ahora", señaló Lorenzo Faravelli.

"No dejan de ser tres puntos, pero nosotros tenemos atrás un montón de gente para la que este partido es especial y nosotros nos debemos a ellos. Mañana tendremos que jugar con ese plus de nuestra afición", agregó el argentino.

RECIBEN VISITA DE LUJO

Cruz Azul recibió en La Noria la visita de su afición como apoyo de cara al Clásico ante América.

Parte de La Sangre Azul acudió este viernes a las instalaciones celestes para alentar a sus futbolistas en su llegada al último entrenamiento antes de medirse ante las Águilas.

Entre cánticos y porras, los Cementeros armaron una auténtica fiesta a la que incluso se le unieron algunos jóvenes jugadores de la cantera celeste y "Blu", la mascota de La Máquina.

Además, futbolistas como Rodolfo Rotondi y Kevin Mier se acercaron a la gente para agradecerle el apoyo.

"Sabemos que venimos de torneos no tan buenos, donde nos ha tocado sufrir, pero hoy en día estamos en otra posición. Queremos agradecerles que han estado en las buenas y en las malas. A disfrutar y ojalá mañana podamos regalarles una noche de alegría a todos", fueron las palabras de Rotondi a su afición.