Buscará Lichnovsky afianzarse en la defensa del América

CDMX.- Igor Lichnovsky se perfila a su segunda titularidad con el América, cuando hace unas semanas incluso pensaba en la Kings League, el cuestionado invento de Gerard Piqué.

Las Águilas enfrentan hoy al Querétaro, en partido pendiente de la Fecha 2, en un contexto muy distinto de aquel cuando el juego fue aplazado por el mal estado de la cancha tras un concierto de Carín León.

Al arranque del torneo, Sebastián Cáceres y Néstor Araujo conformaban la central, mientras Israel Reyes jugaba la Copa Oro con el Tricolor. Ahora, los tres están lesionados.

Esa situación provocó que al chileno Lichnovsky sólo le diera tiempo de saludar al plantel y lo pusieran a jugar en el Clásico Nacional, como pareja de Ramón Juárez.

Araujo ya venía tocado físicamente, pero ayer el América informó que se rompió el ligamento colateral lateral de la rodilla derecha.

Por eso Lichnovsky otra vez aparece en el radar. Hace una semana era un futbolista que no contaba para los Tigres; hace tres, hablaba de la Kings League en una transmisión en el canal La Junta Plus.

"Me junté con la Rivers (presidenta del Pio FC), nos llevamos muy bien, existe admiración porque estamos en la misma ciudad, no está cerrado porque debo solucionar mi tema contractual con Tigres, pero me dijo 'Igor, el martes hay entrenamiento', a ese nivel", lanzó en el streaming.

Sigue en duda

Desde su llegada al América, rumbo al Clausura 2020, Sebastián Cáceres comete errores grotescos en partidos decisivos. A pesar de ello, vive uno de los mejores momentos de su carrera por la convocatoria a la Selección de Uruguay en este nuevo proceso con Marcelo Bielsa. No obstante, el zaguero charrúa pierde ritmo futbolístico debido a una distensión muscular del aductor del muslo derecho.