Buscará México ser sede de los Juegos Olímpicos de de 2036 o 2040

Agencia Reforma / México ya albergó los Juegos Olímpicos de 1968

Ciudad de México.- México buscará albergar los Juegos Olímpicos de 2036 o 2040, anunciaron esta tarde de manera conjunta el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y la presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), Marijose Alcalá.

La postulación tricolor para acoger la cita veraniega se anuncia después de las consultas hechas por el canciller con el presidente Andrés Manuel López Obrador. En junio pasado Ebrard externó sus intenciones de volver a ser sede olímpica en un evento en el COM.

El funcionario federal informó que el 30 de noviembre se dará a conocer al Comité Promotor de México y definir qué ciudad será la sede y destacó que no se requiere gran inversión porque el COI otorga un porcentaje para la celebración de los Juegos; además, añadió, se tendrá 15 años para preparar todo.

"En el COI toman nota y están complacidos del interés de México y el respaldo del Gobierno de México a esta iniciativa y por lo tanto pone a disposición el enlace con la Directora de los Juegos Olímpicos a Futuro y con esto el COM ha iniciado una serie de pasos siguiendo las normas del COI. México va a participar y la meta es traer los Juegos en 2036 o 2040", anunció Ebrard.

"Desde el 7 de julio México está considerado para competir por unos Juegos Olímpicos. El camino no es fácil, pero México siempre ha demostrado su capacidad. Hay algo importante que decir, los Juego Olímpicos han cambiado y países y ciudades pueden competir sin endeudarse y el COM está orgulloso de que estemos iniciando el camino para ser organizadores de los Juegos Olímpicos en 2036", expuso Alcalá.

Hace unos días la responsable del deporte en el País, Ana Guevara, declaró que la actual administración no tenía intenciones de contender por los Olímpicos de 2036, y esta mañana, tras la presentación del Mundial de Taekwondo a celebrarse en Guadalajara el próximo mes mantuvo su postura e incluso ironizó con que ella ya no será directora de la Conade si la candidatura cuaja.

"Algo que nació en los Juegos Olímpicos (de México 68) fue la tenencia vehicular, y se quedó y la deuda de esos Juegos se terminó de pagar hace poquito de tal forma que quienes ni siquiera habíamos nacido, pagamos los Juegos Olímpicos. Creo que bajo las circunstancias que vive actualmente el País, donde no todos los estados tienen infraestructura deportiva de alta calidad, creo que aventurarnos a algo así es un poco contradictorio" aseveró Guevara.

"No estoy en contra, ojalá, pero creo que no tenemos una condición económica y es complicado hacia el futuro, porque hay una guerra que sigue viva, y es un poco difícil, yo solo diría que éxito y ojalá que se logre, pero la verdad yo no soy de la idea de volver a endrogar al País, la Iniciativa privada aporta una parte y son muchos millones de dólares los que hay que poner para ser sede. En lo que respecto a mí, ojalá, éxito, pero yo ya no voy a estar aquí".