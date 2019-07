Caen mexicanas en squash

Perú, Lima.- La dupla mexicana Samantha Terán y Dina Anguiano perdieron por 2-0, con parciales de 11-3 y 11-9, en los Cuartos de Final dobles femenil ante Colombia, en su participación de los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Terán con seis justas continentales es la mexicana con más representaciones en esta cita donde ha ganado 11 medallas, historia que comenzó en Winnipeg 1999, donde se colgó la primera presea continental en squash para México.

"Sabíamos que era un partido complicado, nuestra especialidad no es el dobles, no tuve oportunidad de jugar mucho porque estoy recién operada, es complicado por las instalaciones, tuvimos que ir a Veracruz a practicar el dobles y la siembra no nos favoreció", dijo Terán al término del encuentro.

"Dina tiene 17 años y creo que es algo bueno, el yo poderla apoyar y estar aquí".

Mañana la squashista mexicana jugará por Equipos y debido a la lesión de la rodilla no jugó en individual, su prueba fuerte, pero desea conseguir una medalla con el apoyo del conjunto tricolor.