Cala al 'Junior' cercanía de JC Chávez y 'Canelo'

Ciudad de México.- Las palabras de Julio César Chávez, quien hoy cumple 59 años, claro que en ocasiones le duelen al "Junior".

Tras protagonizar la dinastía Chávez, hace unas semanas, una función en el Estadio Jalisco, el legendario campeón arremetió contra sus hijos y les recomendó que mejor se retiren del boxeo.

Además, esa noche cuando Julio César Chávez estaba en el último asalto de su pleito de exhibición ante Héctor Camacho Jr, le pidió a Saúl "Canelo" Álvarez subir al ring. Fue simbólicamente un paso de estafeta en el pugilismo nacional, algo que le habría calado a Julio César Chávez Jr.

-¿Te dolieron los comentarios de tu papá?

"Sí, yo le dije 'papá siempre te voy a querer y te voy admirar toda la vida, puedes decir todo la que tú quieras, pero acuérdate que tengo hijos y hay familia', A Omar (su hermano) y a mí también nos falta muchísimo para ser como él, pero de eso, a ser peleadores que no dan espectáculo, que dan vergüenza, o que se retiren, cada quien tiene su opinión, pero para mí es una opinión fuera de lugar", expresó en entrevista con CANCHA.

"La verdad no me duele, le tengo admiración, me había dicho otra cosa, y pues le preguntan en el momento, y con la euforia lo hace. Es libre de decir lo que quiera (mi papá), es su opinión, pero si son tus hijos, ayúdales. Yo hubiera dicho: 'Fue una pelea pareja y se podía ir para cualquier lado'. No entiendo cómo me quiere retirar.

Julio César Chávez Jr perdió, en la función de Guadalajara, contra Anderson Silva, y Omar ante uno de los hermanos del "Canelo".

-¿Después de la pelea hablaron ustedes, la familia?

"Le mandé mensaje, él es una leyenda, pero suele equivocarse en cosas que no debería, como negociar mi pelea, meter personas que no van".

-¿De qué estas harto?

"Estoy harto que se aprovechen de mi papá para ponerlo en mi contra. Se aprovechan de mi papá y no es correcto eso".

Julio afirma que no le dolió el abrazo que se dieron su padre y "Canelo" en el ring. Lo ve más como algo de publicad.

"No pensé nada (del abrazo), la verdad respeto a todos, pero sí le dije a mi familia que no tomen esas palabras que declaró mi papá como boxeador. Lo del 'Canelo' se me hizo que fue algo que estuvo bien, se engancharon y es algo bueno para la publicidad. ('Canelo') necesita de Julio César Chávez, 'Canelo' es una sombra que siempre va a traer".

"El 'Canelo' le tiene envidia (a mi papá) porque nunca va a poder pelear tantas defensas contra los mejores del mundo, entonces no me molesta. Es algo raro (la cercanía de Julio César Chávez y Saúl), porque tengo hijos, y yo a mi hijo... no a 'Canelo' porque es el mejor peleador de todos, tiene un buen equipo, lo respaldan. Eddy Reynoso, mis respetos para Eddy, gran persona y entrenador".

-¿Quien le puede ganar a 'Canelo'?

"Pienso que yo, en 175 libras, le puedo dar una gran pelea, por el peso y por mi estilo".