Califica por jugador y no equipo

Toluca.- Gerardo Martino, técnico de la Selección Mexicana, ponderó el análisis individual sobre el colectivo en la victoria frente a Trinidad y Tobago.

El "Tata" sacará conclusiones sobre los jugadores que podría llevar al Tri Mayor en un corto plazo.

"Queríamos ver de qué manera llevaban adelante una forma de entrenar que tuvimos y que eso es lo que más satisfecho me deja, y después obviamente tratar de sacar conclusiones a nivel individual porque seguramente el que tiene más interés en analizar la parte colectiva es Jaime (Lozano), que va a jugar el torneo del Preolímpico y los Juegos Olímpicos", explicó el DT del Tri.

"En el caso mío, lo que intentamos es ver cuántos de estos chicos a corto plazo pueden ser futbolistas de la Selección Mayor. Lo que no hay que volverse locos es en provocar o pedir los recambios, nosotros tenemos también en la Selección Mayor mucha gente joven, y este es otro grupo que también teníamos ganas de entrenar y a futuro puede ser importante".

Respecto al tema disciplinario y los nuevos videos que involucrarían a jugadores de la Selección que participaron en el brunch de Nueva York, Martino dijo que el caso sigue abierto.

"El tema de los videos podrá sucederse todo el tiempo que la gente quiera hacer daño, mientras quieran hacer daño, (estarán) los videos, que nos sabemos si son verdaderos o no, pero no es el tema nuestro", mencionó.

"El tema nuestro es analizar lo que tiene que ver con el tiempo libre que tuvieron los futbolistas y a la hora en que tenían que llegar a una cena y las condiciones en que tenían que llegar, sobre eso no hay ningún tipo de error. Lo que seguimos analizando es lo que pasó adentro, seguimos analizando y ocupándonos del tema".