Callan la FMF y Veracruz sobre abuso sexual contra futbolista

La Federación Mexicana de Futbol tampoco quiso emitir una postura sobre el caso de "Bernardo N".

CANCHA buscó a las autoridades de la FMF para conocer su opinión sobre esta situación, pero refirieron que por el momento no darían una postura.

También se le llamó a la licenciada Anna Peniche, directora jurídica de la Liga MX, quien dijo desconocer el tema.

Lo anterior pese a que CANCHA cuenta con grabaciones telefónicas en las que Peniche se había comprometido con el padre del jugador a buscar la manera de apoyarle, desde el ámbito deportivo que le corresponde a la FMF.

"Nos tendríamos que alinear a las autoridades y lo que las autoridades dictaran, y dijeran en el caso; pero por supuesto, desde el ámbito deportivo, en el ámbito de la Federación de Futbol, ahí sí, que haremos todo lo que corresponde y resulte procedente", le explicó la licenciada vía telefónica al papá del joven futbolista en aquella ocasión.

Cuando se le cuestionó ayer si no sabía del tema, la directora jurídica de la Liga MX sólo atinó a decir que conocía aquello que ha salido en los medios de comunicación, pero que no deseaba opinar pues no estaba involucrada.

"Bernardo N" no sólo sufre por el abuso sexual del que presuntamente fue objeto, también lo hace por la indiferencia de la Liga MX y la FMF.

También en el Puerto

En Veracruz decidieron callar sobre el caso de "Bernardo N".

CANCHA buscó una postura de parte de los Tiburones Rojos de Veracruz, tanto de Fidel Kuri Grajales, dueño del club jarocho, como de José Luis González China, director de fuerzas básicas de la institución, pero no hubo tal.

Ni de manera directa, ni a través del director de Medios del equipo, Antonio López, quien refirió que no tenían nada que decir al respecto.

"Del otro tema, de José Luis González China y Fidel Kuri Grajales, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver en eso; eso no fue aquí y no fue con nadie que trabaje en la institución", explicó López vía telefónica.

Cuando se le cuestionó sobre las trabas que "Bernardo N" y sus padres tuvieron para obtener el Convenio de Terminación Anticipada, el encargado de medios del conjunto jarocho narró la versión de González China.

"Platiqué con el profe y me dijo que le habló al papá para decirle que vinieran a firmar y no han venido", respondió tajantemente.