Camilo Ríos se instala en la final del Campeonato Nacional de Rodeo

Cortesía Octavio Piñón

El fronterizo Camilo Ríos ya está clasificado a las finales del Campeonato Nacional de Rodeo en su edición 2021, en la categoría juvenil. El evento se desarrolla en Chihuahua.

Este miércoles solamente hubo actividades preliminares y slacks para acomodo de rondas finales, que serán el sábado y domingo en la Arena Del Complejo De Ávalos.

Ríos, quien estudia en Nebraska y entrena allá la suerte de lazo de becerro, será uno de los representantes de nuestro estado en las finales el sábado por la mañana.

Cabe recordar que este evento alberga ambos nacionales, el del 2020 y el del 2021, debido a que el año pasado no se pudo llevar a cabo. Ríos no está en el del 2021 porque ya no está compitiendo en México.

Las acciones del miércoles iniciaron con las suertes de achatada de novillos, tanto en categoría libre como en veteranos. Asimismo, la carrera de barriles, la suerte que cuenta con más participantes en la categoría abierta –un total de 32– también comenzó sus acciones en el campeonato 2021.

Por lo pronto, en los slacks de carrera de barriles de este viernes están ya instaladas varias chihuahuenses, como Evelyn García, Andrea Gamboa, Luisa Herrera, Natalia Loya, Paulina Ochoa, quien va por FMR Tour, y Brenda Trevizo, entre 46 participantes que buscarán la final del domingo.

Este jueves siguen los slacks de acomodo finales para las categorías infantiles y juveniles, pero se espera que la Federación Mexicana de Rodeo dé a conocer las listas finales de salida para el sábado.