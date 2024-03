¡Campeón! Abraham Ancer gana su primer título en el LIV Golf

El mexicano mantuvo algo del aplomo que le permitió abrir una ventaja de cinco golpes al cabo de dos rondas para derrotar el domingo a Cameron Smith y Paul Casey en un desempate y llevarse el título de la primera edición del torneo en Hong Kong.

La cómoda ventaja de Ancer al inicio de la última ronda se desvaneció gradualmente al ser alcanzado por los demás al firmar una tarjeta de 72 golpes, dos bajo par, en el último recorrido en el campo del Hong Kong Golf Club.

El 64 de Casey en la última ronda, que sirvió para que sus Crushers GC obtuvieran el título de equipos, le permitió igualar a Ancer. Smith, por su parte, quedó cuatro bajo par el domingo para meterse en el desempate, con el trío acabando 13 bajo par en el torneo.

Al arreciar la lluvia, Ancer recuperó su mejor versión y depositó la pelota en el fairway al iniciar el primer hoyo del desempate en el 18. Casey y Smith, en cambio, mandaron sus despejes a la derecha e izquierda, respectivamente. Su espectacular golpe de aproximación le permitió al mexicano ejecutar bien un putt corto para birdie, mientras que Casey y Smith finalizaron con bogeys.

'Acabé con el golpe preciso'

"Me compliqué yo solo", dijo Ancer. "Mis golpes no estuvieron bien, pero mentalmente me sentía fuerte, como con la convicción de que no iba a rendirme".

"Esa ronda pudo haber sido todo un desastre muy rápidamente, pero pude dar buenos golpes desde el búnker y otros buenos putts que necesitaba para mantenerme en competencia. Y acabé con el golpe preciso en el momento preciso en el desempate", añadió.

El chileno Joaquín Niemann, quien venía de consagrarse en Arabia Saudita la semana pasada para su segundo título LIV en tres torneos, quedó a un golpe del trío del Playoff luego de un brillante siete bajo par en su última ronda.

La cita de Hong Kong es la segunda de tres torneos LIV en su su gira asiática. El tercero será a inicios de mayo en Singapur.

El próximo evento de LIV, sin embargo, será en Miami del 5 al 7 de abril.