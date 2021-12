Cancela Miami; buscan reemplazo para el Sun Bowl

El departamento de deportes de la Universidad de Miami anunció ayer que no podrán tomar parte en Tazón del Sol del próximo viernes debido a protocolos Covid-19. Los Huracanes enfrentarían a los Cougars de Washington State en una repetición del partido que se celebró en esta frontera en el 2015.

“Estamos extremadamente decepcionados de que nuestro equipo de futbol americano no pueda participar en el Tony the Tiger Sun Bowl 2021”, dijo Jennifer Strawley, subdirectora de deportes/directora de operaciones de la Universidad de Miami. “Pero debido a la cantidad de casos de Covid-19 que impactan nuestro roster, no tenemos suficientes estudiantes-atletas para competir de manera segura, y la salud y seguridad de nuestros estudiantes-atletas siempre serán nuestra principal prioridad”.

Por su parte, Washington State emitió ayer mismo un comunicado en el que señalan su decepción por no poder jugar contra Miami, pero trabajarán junto con la Asociación del Sun Bowl para buscar un reemplazo.

La cuenta de Twitter de @ActionNetworkHQ también publica que los organizadores del juego ya buscan otro rival para los Cougars, pero no serán ni Memphis, ni SMU o East Carolina, cuyos tazones se cancelaron porque sus respectivos rivales tampoco pudieron cumplir con el compromiso por protocolos Covid.

“Este equipo trabajó duro toda la temporada para ganar una invitación a un tazón y mi corazón está con nuestros estudiantes-atletas, especialmente con nuestros estudiantes de último año. También quiero agradecer al entrenador en jefe interino Jess Simpson y a nuestro personal de futbol por todos sus esfuerzos en la preparación para este juego de tazón”, dijo Strawley a través del comunicado.

Ayer, a su llegada a El Paso, se le preguntó al entrenador en jefe de Washington State, Jake Dickert, qué harían si Miami tomara la decisión de no venir y respondió que hay cuestiones que ellos no pueden controlar.

“Estamos emocionados de estar aquí y vamos a disfrutar los festejos porque esto es parte de la semana, la gente, la pasión y estamos emocionados de experimentar eso toda la semana”, declaró Dickert antes de saber que los Huracanes finalmente no vendrían.

“Lamentamos el impacto que esto tiene en el programa de Washington State y su experiencia en la postemporada. Quiero felicitar a la Asociación del Sun Bowl por su incansable trabajo para ayudarnos a navegar esta situación durante los últimos días. Estamos agradecidos por su apoyo como socio del tazón de la Conferencia de la Costa Atlántica (ACC)”, concluyó Strawley.

88o Tony The Tiger Sun Bowl

Washington St vs Rival por definir

31 de diciembre de 2021

10:00 am

Estadio Sun Bowl

El Paso, TX