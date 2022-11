'Canelo' Álvarez amenaza a Messi y provoca una avalancha de memes

Ciudad de México.- El boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez amenazó al futbolista argentino Lionel Messi por supuestamente haber "limpiado el piso" con la camiseta de la selección de México durante el festejo de la albiceleste tras su triunfo este sábado en el partido correspondiente del Grupo C del Mundial de Catar 2022.

"Que le pida a Dios que no me lo encuentre […] Así como respeto, ¡Argentina tiene que respetar a México! No hablo del país [Argentina], hablo de Messi por la mam**** que hizo", escribió el púgil este domingo en Twitter.

Sus declaraciones hacen referencia a un video que se viralizó en redes sociales, en el cual Messi está a punto de quitarse uno de sus botines y empuja con uno de ellos una camiseta de México que estaba tirada en el suelo justo delante de sus pies. Algunos usuarios e hinchas de la tricolor lo interpretaron como un gesto ofensivo hacia el equipo y al país.

Asimismo, las declaraciones de Canelo generaron reacciones de todo tipo. Algunos concuerdan con el campeón absoluto de los supermedianos, mientras que otros consideran exagerados sus reclamos, sacados de contexto y como una excusa para llamar la atención. De cualquier modo, sus palabras y enojo dieron pie a una avalancha de memes de todo tipo que inundó la Red.