'Canelo' Álvarez explica por qué no le gusta pelear contra mexicanos

Ciudad de México-. Pelear contra otros boxeadores mexicanos no es algo que le agrade a Saúl ‘Canelo’ Álvarez, quien en su trayectoria solo ha enfrentado a tres: Alfonso Gómez, Alfredo Angulo y Julio César Chávez Jr.

El actual campeón del Consejo Mundial de Boxeo en el peso superwélter señaló que él representa a México y es por eso que no le gusta pelear contra pugilistas compatriotas, pues no ve le sentido.

“Yo represento a México y no me gusta pelear con mexicanos, no le veo sentido”, explicó en TV Azteca.

Fue en mayo del 2017 la última vez que el tapatío enfrentó a otro peleador mexicano, cuando venció a Chávez Jr., en una mediática pelea por decisión unánime.

‘Canelo’ Álvarez siempre ha mostrado su satisfacción de representar a México cuando va en camino hacia el ring, como lo hizo cuando peleó contra Callum Smith en diciembre del año pasado: con un sarape, mariachis y bailes folclóricos.

Fuente: www.elimparcial.com