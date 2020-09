El pleito entre "Canelo" Álvarez y su promotor Óscar de la Hoya va en serio.

De hecho, sin ponerse los guantes, el boxeador mexicano va contra todos, incluso ante la empresa que le dio el que, en su momento, fue el contrato más lucrativo para un deportista en la historia.

Y es que el "Canelo" interpuso una demanda contra De la Hoya, Golden Boy Promotions y DAZN en una Corte Federal de Los Ángeles por incumplimiento de contrato, reportó The Athletic.

"No le temo a ningún oponente en el ring y no voy a dejar que fallas de mis locutores o promotores me tengan alejado del ring", declaró el boxeador.

En 2018, Saúl Álvarez firmó un contrato por cinco años y once peleas a cambio de 365 millones de dólares con la cadena de streaming DAZN.

A partir de entonces peleó en tres ocasiones, frente a Rocky Fielding, Daniel Jacobs y Sergey Kovalev, que fue su último combate en noviembre del año pasado.

