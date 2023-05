‘Canelo’, el orgullo de papá

Guadalajara, Jalisco.- Saúl Álvarez fue un niño tranquilo que no daba problemas, pero cuando lo buscaban, lo encontraban.

Santos Álvarez, papá del ‘Canelo’, recuerda que varias veces tuvieron que ir a hablar con los maestros de la escuela donde estudiaba Saúl por las quejas que les llegaban, pero era buen muchacho y ayudaba con la venta de paletas.

“Le decía que se portara bien, pero me decía ‘es que me buscan’, le decían pecoso y por eso se enojaba”, compartió el papá del campeón Indiscutido de los supermedianos.

“Siempre era tranquilo, no dio tantos problemas, sólo cuando se peleaba en la escuela. Me lo llevaba a la paletería, me ayudaba a vender y se peleaba con los chiquillos, a veces los quitaba de las maquinitas y se ponía a jugar él. Ahora ya de grandes me platicaron que los quitaba, los agarraba a fregadazos y los echaba para fuera”.

Don Santos vio juntos de nuevo a todos sus hijos, como lo hicieron en aquella velada de 2008 arriba del ring que ameritó un Récord Guinness, el cual fue acreditado ayer al mediodía.

El jerarca de los Álvarez Barragán compartió cómo se dio el boxeo en su familia.

“Jugaba con Rigo, tirándonos (golpes), y una vez se tropezó, se levantó y me dijo: ‘oiga, ¿por qué está tan fuerte usted?’. por el trabajo que hacemos, levantamos botes y allá en el rancho costales pesados y me dijo: ‘me voy a poner tan fuerte como usted’ y ahí empezó a irse a entrenar y después empezó a pelear”, expresó.

Santos Álvarez verá pelear de nuevo a su hijo ‘Canelo’ en su tierra, cuando mañana ponga en juego sus cuatro títulos de los supermedianos ante el británico John Ryder en el Estadio Akron.

Esperan un Akron repleto

El ‘Canelo’ buscará el sábado en el Estadio Akron rebasar los 750 mil asistentes a lo largo de los casi 18 años de carrera en el pugilismo de paga.

Agencia Reforma se dio a la tarea de hacer un recuento de la cantidad de fanáticos que han visto las peleas de ‘Canelo’ en las gradas y hasta el momento la cifra es de 715 mil 971 personas.

Saúl Álvarez enfrenta este fin de semana al británico John Ryder, en un pleito donde expondrá los cetros supermedianos del CMB, AMB, FIB y OMB, y los organizadores pretenden meter más de 56 mil almas, con lo que el tapatío estaría superando la barrera de los 750 mil aficionados de por vida, una cifra que pocos boxeadores pueden presumir.

El peleador de Jalisco promedia 11 mil 547 fans por combate (62 pleitos en el boxeo profesional).

A lo largo de estos años, el ‘Canelo’ ha peleado en escenarios que van desde el Men’s Club de Guadalajara, la Arena Vicente Fernández, el Parque Xcaret y el Casino Los Fresnos hasta la T-Mobile Arena, el Hard Rock Stadium, la Grand Garden Arena, el Minute Park y el AT&T Stadium; ahora sumará otro lleno.

‘Canelo’ liga 22 peleas metiendo 10 mil aficionados o más, siendo su mejor entrada en mayo de 2021, irónicamente en plena pandemia del Covid-19, de 73 mil 126 seguidores en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, ante Billie Joe Saunders.

Frente a frante

SAÚL ÁLVAREZ VS JOHN RYDER

32 años Edad 34 años

Mexicana Nacionalidad Británica

1.73 m Estatura 1.75 m

76 kg Peso 76 kg

179 cm Alcance 183 cm

58-2-2 Récord 32-5-0

Títulos CMB, OMB, FIB y AMB en disputa

Fecha: Sábado 6 de mayo

Hora: 7:00 pm

Sede: Estadio Akron (Guadalajara, Jalisco)

TV: DAZN, TV Azteca, TUDN, ESPN

Así lo dijo

“Fue muy importante (la ayuda de la familia a Saúl), de darle ánimos para que saliera adelante. A veces no se levantaba a ir a correr, pero lo empezaron a terquear y siempre se lo llevaban Ricardo y Rigo, lo levantaban y vámonos, hasta que empezó a agarrar carrera”

Santos Álvarez

papá del ‘Canelo’