Captan a Salcedo de fiesta en plena crisis de La Máquina

Ciudad de México.- El defensor Carlos Salcedo está siendo duramente criticado por la afición de Cruz Azul luego de revelarse imágenes donde se observa en una fiesta celebrando su cumpleaños, en medio de las crisis de La Máquina.

Las fotografías y videos muestran al defensor festejando junto con algunos otros futbolistas cementeros como Carlos Rodríguez o el colombiano Diber Cambindo, tan solo unas horas después de que el equipo cayera derrotado ante Querétaro en el Estadio Azteca.

Luego del duelo ante Gallos, Salcedo fue el único jugador azul que quiso dar algunas palabras para la afición, reconociendo el mal momento del equipo y señalando que sería una "larga noche" tras la derrota.

"Va a ser una noche larga porque llegas a tu cuarto y empiezas a pensar qué está pasando", dijo el mexicano.

En conferencia de prensa este lunes y tras darse a conocer esas imágenes, el director deportivo del club, Oscar Pérez, calificó de "desafortunado" el actuar de Salcedo.

"Son videos y fotos desafortunados por los momentos que vive el grupo. Cruz Azul no debe estar en esta situación", expresó el "Conejo".

Mientras, los líderes del equipo Juan Escobar e Ignacio Rivero se limitaron a comentar que cada jugador es responsable de lo que hace en sus tiempos libres, a pesar del mal momento del club.

Además, Erik Lira señaló que los futbolistas deben ser profesionales tanto dentro como fuera de la cancha.

Hasta ahora no ha existido pronunciamiento oficial del propio jugador, y no se espera alguna sanción por parte de la institución celeste debido a que la fiesta no significó una falta al reglamento interno.